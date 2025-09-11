Daugiau apie ENJ

Enjin logotipas

Enjin kaina(ENJ)

1 ENJ į USD – tiesioginė kaina:

$0.07119
$0.07119$0.07119
+0.29%1D
USD
Enjin (ENJ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 16:31:34(UTC+8)

Enjin (ENJ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06936
$ 0.06936$ 0.06936
24 val. žemiausia
$ 0.07249
$ 0.07249$ 0.07249
24 val. aukščiausia

$ 0.06936
$ 0.06936$ 0.06936

$ 0.07249
$ 0.07249$ 0.07249

$ 4.846962115846244
$ 4.846962115846244$ 4.846962115846244

$ 0.01561960019171238
$ 0.01561960019171238$ 0.01561960019171238

-1.32%

+0.29%

+7.13%

+7.13%

Enjin (ENJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.07119. Per pastarąsias 24 valandas ENJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06936 iki aukščiausios $ 0.07249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENJ kaina yra $ 4.846962115846244, o žemiausia – $ 0.01561960019171238.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENJ per pastarąją valandą pasikeitė -1.32%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Enjin (ENJ) rinkos informacija

No.308

$ 133.92M
$ 133.92M$ 133.92M

$ 427.33K
$ 427.33K$ 427.33K

$ 137.04M
$ 137.04M$ 137.04M

1.88B
1.88B 1.88B

--
----

1,924,967,135.8195674
1,924,967,135.8195674 1,924,967,135.8195674

ENJ

Dabartinė Enjin rinkos kapitalizacija yra $ 133.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 427.33K. ENJ apyvartoje yra 1.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 1924967135.8195674. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 137.04M

Enjin (ENJ) kainos istorija USD

Stebėkite Enjin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002059+0.29%
30 dienų$ +0.00151+2.16%
60 dienų$ -0.00665-8.55%
90 dienų$ +0.00472+7.10%
Enjin kainos pokytis šiandien

Šiandien ENJ užfiksuotas $ +0.0002059 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Enjin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00151 (+2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Enjin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENJ rodiklis pasikeitė $ -0.00665 (-8.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Enjin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00472 (+7.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Enjin (ENJ) pokyčius?

Peržiūrėkite Enjin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Enjin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ENJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Enjin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Enjin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Enjin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Enjin (ENJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Enjin (ENJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Enjin prognozes.

Peržiūrėkite Enjin kainos prognozę dabar!

Enjin (ENJ) Tokenomika

Supratimas apie Enjin (ENJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENJišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Enjin (ENJ)

Ieškote, kaip nusipirkti Enjin? Viskas paprasta ir patogu! Enjin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Enjin išteklius

Išsamesnei Enjin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Enjin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Enjin

Kiek Enjin(ENJ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENJ kaina USD valiuta yra 0.07119USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENJ į USD kaina?
Dabartinė ENJ kaina USD valiuta yra $ 0.07119. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Enjin rinkos kapitalizacija?
ENJ rinkos kapitalizacija yra $ 133.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENJ apyvartoje?
ENJ apyvartoje yra 1.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENJ kaina?
ENJ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.846962115846244USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENJ kaina?
ENJ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01561960019171238USD.
Kokia yra ENJ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENJ yra $ 427.33KUSD.
Ar ENJ kaina šiais metais kils?
ENJ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENJ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 16:31:34(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

