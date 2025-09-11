Enjin (ENJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.07119. Per pastarąsias 24 valandas ENJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06936 iki aukščiausios $ 0.07249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENJ kaina yra $ 4.846962115846244, o žemiausia – $ 0.01561960019171238.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENJ per pastarąją valandą pasikeitė -1.32%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Enjin (ENJ) rinkos informacija
No.308
$ 133.92M
$ 133.92M$ 133.92M
$ 427.33K
$ 427.33K$ 427.33K
$ 137.04M
$ 137.04M$ 137.04M
1.88B
1.88B 1.88B
--
----
1,924,967,135.8195674
1,924,967,135.8195674 1,924,967,135.8195674
ENJ
Dabartinė Enjin rinkos kapitalizacija yra $ 133.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 427.33K. ENJ apyvartoje yra 1.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 1924967135.8195674. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 137.04M
Enjin (ENJ) kainos istorija USD
Stebėkite Enjin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002059
+0.29%
30 dienų
$ +0.00151
+2.16%
60 dienų
$ -0.00665
-8.55%
90 dienų
$ +0.00472
+7.10%
Enjin kainos pokytis šiandien
Šiandien ENJ užfiksuotas $ +0.0002059 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Enjin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00151 (+2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Enjin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENJ rodiklis pasikeitė $ -0.00665 (-8.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Enjin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00472 (+7.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Enjin (ENJ) pokyčius?
Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system.
Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.
Enjin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Enjin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ENJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Enjin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Enjin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Enjin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Enjin (ENJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Enjin (ENJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Enjin prognozes.
Supratimas apie Enjin (ENJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENJišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Enjin (ENJ)
Ieškote, kaip nusipirkti Enjin? Viskas paprasta ir patogu! Enjin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.