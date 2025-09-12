Calamari Network (KMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Calamari Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Calamari Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Calamari Network kainos prognozė
$0.00034678
-5.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Calamari Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Calamari Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000346 prekybos kainą 2025 m.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Calamari Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000364 prekybos kainą 2026 m.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KMA ateities kaina yra $ 0.000382 su 10.25% augimo norma.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KMA ateities kaina yra $ 0.000401 su 15.76% augimo norma.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000421, o augimo norma – 21.55%.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000442, o augimo norma – 27.63%.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Calamari Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000720 prekybos kainą.

Calamari Network (KMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Calamari Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001174 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000346
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000364
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000382
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000401
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000421
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000442
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000464
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000487
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000512
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000537
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000564
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000593
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000622
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000653
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000686
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000720
    107.89%
Trumpalaikės Calamari Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000346
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000346
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000347
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000348
    0.41%
Calamari Network (KMA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KMA kaina yra $0.000346. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Calamari Network (KMA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000346. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Calamari Network (KMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000347. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Calamari Network (KMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KMA kaina yra $0.000348. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Calamari Network kainų statistika

$ 0.00034678
-5.20%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 155.78K
$ 155.78K$ 155.78K

--

Naujausia KMA kaina yra $ 0.00034678. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 155.78K.
Be to, KMA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Calamari Network (KMA)

Bandote įsigyti KMA? Dabar galite KMA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Calamari Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KMA dabar

Calamari Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Calamari Network, dabartinė Calamari Network kaina yra 0.000346USD. Apyvartinė Calamari Network (KMA) pasiūla yra 0.00 KMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.000025
    $ 0.000378
    $ 0.000345
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000017
    $ 0.000386
    $ 0.000302
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.000064
    $ 0.000426
    $ 0.000302
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Calamari Network kaina pasikeitė $-0.000025, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Calamari Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000386 ir žemiausia $0.000302. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo KMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Calamari Network įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000064 vertę. Tai rodo, kad KMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Calamari Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KMA kainų istoriją

Kaip veikia Calamari Network (KMA) kainų prognozės modulis?

Calamari Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Calamari Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Calamari Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Calamari Network potencialą.

Kodėl KMA kainų prognozė yra svarbi?

KMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, KMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KMA kainų prognozė?
Remiantis Calamari Network (KMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KMA 2026 m.?
1 vieneto Calamari Network (KMA) kaina šiandien yra $0.000346. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KMA kaina 2027 m.?
Calamari Network (KMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Calamari Network (KMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Calamari Network (KMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KMA 2030 m.?
1 vieneto Calamari Network (KMA) kaina šiandien yra $0.000346. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KMA kainų prognozė 2040 metams?
Calamari Network (KMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KMA kaina pasieks --.
