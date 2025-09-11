Kima Network (KIMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.06076. Per pastarąsias 24 valandas KIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05926 iki aukščiausios $ 0.06382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIMA kaina yra $ 1.095506932178614, o žemiausia – $ 0.04643687296747349.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kima Network (KIMA) rinkos informacija
$ 3.94M
$ 64.02K
$ 12.76M
64.82M
210,000,000
210,000,000
30.86%
ARB
Dabartinė Kima Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.02K. KIMA apyvartoje yra 64.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.76M
Kima Network (KIMA) kainos istorija USD
Stebėkite Kima Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005268
-0.86%
30 dienų
$ -0.03303
-35.22%
60 dienų
$ -0.01413
-18.87%
90 dienų
$ -0.02057
-25.30%
Kima Network kainos pokytis šiandien
Šiandien KIMA užfiksuotas $ -0.0005268 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kima Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03303 (-35.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kima Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIMA rodiklis pasikeitė $ -0.01413 (-18.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kima Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02057 (-25.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kima Network (KIMA) pokyčius?
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kima Network (KIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kima Network (KIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kima Network prognozes.
Supratimas apie Kima Network (KIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kima Network (KIMA)
