Kima Network logotipas

Kima Network kaina(KIMA)

$0.06073
-0.86%1D
USD
Kima Network (KIMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:02:56(UTC+8)

Kima Network (KIMA) kainos informacija (USD)

$ 0.05926
24 val. žemiausia
$ 0.06382
24 val. aukščiausia

$ 0.05926
$ 0.06382
$ 1.095506932178614
$ 0.04643687296747349
+0.91%

-0.86%

-8.43%

-8.43%

Kima Network (KIMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.06076. Per pastarąsias 24 valandas KIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05926 iki aukščiausios $ 0.06382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIMA kaina yra $ 1.095506932178614, o žemiausia – $ 0.04643687296747349.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kima Network (KIMA) rinkos informacija

No.1552

$ 3.94M
$ 64.02K
$ 12.76M
64.82M
210,000,000
210,000,000
30.86%

ARB

Dabartinė Kima Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.02K. KIMA apyvartoje yra 64.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.76M

Kima Network (KIMA) kainos istorija USD

Stebėkite Kima Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005268-0.86%
30 dienų$ -0.03303-35.22%
60 dienų$ -0.01413-18.87%
90 dienų$ -0.02057-25.30%
Kima Network kainos pokytis šiandien

Šiandien KIMA užfiksuotas $ -0.0005268 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kima Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03303 (-35.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kima Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KIMA rodiklis pasikeitė $ -0.01413 (-18.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kima Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02057 (-25.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kima Network (KIMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Kima Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kima Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KIMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kima Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kima Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kima Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kima Network (KIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kima Network (KIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kima Network prognozes.

Peržiūrėkite Kima Network kainos prognozę dabar!

Kima Network (KIMA) Tokenomika

Supratimas apie Kima Network (KIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kima Network (KIMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Kima Network? Viskas paprasta ir patogu! Kima Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Kima Network išteklius

Išsamesnei Kima Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kima Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kima Network

Kiek Kima Network(KIMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIMA kaina USD valiuta yra 0.06076USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIMA į USD kaina?
Dabartinė KIMA kaina USD valiuta yra $ 0.06076. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kima Network rinkos kapitalizacija?
KIMA rinkos kapitalizacija yra $ 3.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIMA apyvartoje?
KIMA apyvartoje yra 64.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIMA kaina?
KIMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.095506932178614USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIMA kaina?
KIMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04643687296747349USD.
Kokia yra KIMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIMA yra $ 64.02KUSD.
Ar KIMA kaina šiais metais kils?
KIMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

