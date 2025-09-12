Kima Network (KIMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kima Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KIMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kima Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kima Network kainos prognozė
$0.06146
-2.89%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:54:36(UTC+8)

Kima Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kima Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06146 prekybos kainą 2025 m.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kima Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.064533 prekybos kainą 2026 m.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KIMA ateities kaina yra $ 0.067759 su 10.25% augimo norma.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KIMA ateities kaina yra $ 0.071147 su 15.76% augimo norma.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KIMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.074705, o augimo norma – 21.55%.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KIMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.078440, o augimo norma – 27.63%.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kima Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.127770 prekybos kainą.

Kima Network (KIMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kima Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.208125 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06146
    0.00%
  • 2026
    $ 0.064533
    5.00%
  • 2027
    $ 0.067759
    10.25%
  • 2028
    $ 0.071147
    15.76%
  • 2029
    $ 0.074705
    21.55%
  • 2030
    $ 0.078440
    27.63%
  • 2031
    $ 0.082362
    34.01%
  • 2032
    $ 0.086480
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.090804
    47.75%
  • 2034
    $ 0.095344
    55.13%
  • 2035
    $ 0.100111
    62.89%
  • 2036
    $ 0.105117
    71.03%
  • 2037
    $ 0.110373
    79.59%
  • 2038
    $ 0.115891
    88.56%
  • 2039
    $ 0.121686
    97.99%
  • 2040
    $ 0.127770
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kima Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06146
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.061468
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.061518
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.061712
    0.41%
Kima Network (KIMA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KIMA kaina yra $0.06146. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kima Network (KIMA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KIMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.061468. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kima Network (KIMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KIMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.061518. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kima Network (KIMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KIMA kaina yra $0.061712. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kima Network kainų statistika

$ 0.06146
-2.88%

$ 3.98M
64.82M
$ 69.93K
--

Naujausia KIMA kaina yra $ 0.06146. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.89%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 69.93K.
Be to, KIMA turi 64.82M apyvartą ir $ 3.98M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kima Network (KIMA)

Bandote įsigyti KIMA? Dabar galite KIMA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kima Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KIMA dabar

Kima Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kima Network, dabartinė Kima Network kaina yra 0.06146USD. Apyvartinė Kima Network (KIMA) pasiūla yra 0.00 KIMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.98M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001050
    $ 0.06468
    $ 0.06
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.006999
    $ 0.0693
    $ 0.05814
  • 30 dienų
    -0.36%
    $ -0.035129
    $ 0.09781
    $ 0.05537
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kima Network kaina pasikeitė $0.001050, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kima Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0693 ir žemiausia $0.05814. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo KIMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kima Network įvyko -0.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.035129 vertę. Tai rodo, kad KIMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kima Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KIMA kainų istoriją

Kaip veikia Kima Network (KIMA) kainų prognozės modulis?

Kima Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KIMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kima Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KIMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kima Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KIMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KIMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kima Network potencialą.

Kodėl KIMA kainų prognozė yra svarbi?

KIMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KIMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, KIMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KIMA kainų prognozė?
Remiantis Kima Network (KIMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KIMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KIMA 2026 m.?
1 vieneto Kima Network (KIMA) kaina šiandien yra $0.06146. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KIMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KIMA kaina 2027 m.?
Kima Network (KIMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KIMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KIMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kima Network (KIMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KIMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kima Network (KIMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KIMA 2030 m.?
1 vieneto Kima Network (KIMA) kaina šiandien yra $0.06146. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KIMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KIMA kainų prognozė 2040 metams?
Kima Network (KIMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KIMA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:54:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.