Klever Finance logotipas

Klever Finance kaina(KFI)

1 KFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.9473
$0.9473$0.9473
-0.14%1D
USD
Klever Finance (KFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:46(UTC+8)

Klever Finance (KFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9361
$ 0.9361$ 0.9361
24 val. žemiausia
$ 0.9516
$ 0.9516$ 0.9516
24 val. aukščiausia

$ 0.9361
$ 0.9361$ 0.9361

$ 0.9516
$ 0.9516$ 0.9516

$ 206.5141464750186
$ 206.5141464750186$ 206.5141464750186

$ 0.30255480582300115
$ 0.30255480582300115$ 0.30255480582300115

-0.22%

-0.13%

-3.05%

-3.05%

Klever Finance (KFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9474. Per pastarąsias 24 valandas KFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9361 iki aukščiausios $ 0.9516 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KFI kaina yra $ 206.5141464750186, o žemiausia – $ 0.30255480582300115.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Klever Finance (KFI) rinkos informacija

No.4393

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K

$ 19.90M
$ 19.90M$ 19.90M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

10,999,000
10,999,000 10,999,000

0.00%

KLV

Dabartinė Klever Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.69K. KFI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10999000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.90M

Klever Finance (KFI) kainos istorija USD

Stebėkite Klever Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001328-0.13%
30 dienų$ +0.5028+113.09%
60 dienų$ +0.5168+120.01%
90 dienų$ +0.5267+125.19%
Klever Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien KFI užfiksuotas $ -0.001328 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Klever Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5028 (+113.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Klever Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KFI rodiklis pasikeitė $ +0.5168 (+120.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Klever Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5267 (+125.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Klever Finance (KFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Klever Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Klever Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Klever Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Klever Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Klever Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Klever Finance (KFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Klever Finance (KFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Klever Finance prognozes.

Peržiūrėkite Klever Finance kainos prognozę dabar!

Klever Finance (KFI) Tokenomika

Supratimas apie Klever Finance (KFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Klever Finance (KFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Klever Finance? Viskas paprasta ir patogu! Klever Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KFI į vietos valiutas

1 Klever Finance(KFI) į VND
24,930.831
1 Klever Finance(KFI) į AUD
A$1.430574
1 Klever Finance(KFI) į GBP
0.701076
1 Klever Finance(KFI) į EUR
0.80529
1 Klever Finance(KFI) į USD
$0.9474
1 Klever Finance(KFI) į MYR
RM3.998028
1 Klever Finance(KFI) į TRY
39.118146
1 Klever Finance(KFI) į JPY
¥139.2678
1 Klever Finance(KFI) į ARS
ARS$1,349.5713
1 Klever Finance(KFI) į RUB
81.277446
1 Klever Finance(KFI) į INR
83.65542
1 Klever Finance(KFI) į IDR
Rp15,531.145056
1 Klever Finance(KFI) į KRW
1,319.49135
1 Klever Finance(KFI) į PHP
54.248124
1 Klever Finance(KFI) į EGP
￡E.45.61731
1 Klever Finance(KFI) į BRL
R$5.11596
1 Klever Finance(KFI) į CAD
C$1.307412
1 Klever Finance(KFI) į BDT
115.39332
1 Klever Finance(KFI) į NGN
1,428.953946
1 Klever Finance(KFI) į COP
$3,715.285944
1 Klever Finance(KFI) į ZAR
R.16.598448
1 Klever Finance(KFI) į UAH
39.108672
1 Klever Finance(KFI) į VES
Bs147.7944
1 Klever Finance(KFI) į CLP
$910.4514
1 Klever Finance(KFI) į PKR
Rs269.071074
1 Klever Finance(KFI) į KZT
510.724392
1 Klever Finance(KFI) į THB
฿30.146268
1 Klever Finance(KFI) į TWD
NT$28.734642
1 Klever Finance(KFI) į AED
د.إ3.476958
1 Klever Finance(KFI) į CHF
Fr0.748446
1 Klever Finance(KFI) į HKD
HK$7.370772
1 Klever Finance(KFI) į AMD
֏362.011014
1 Klever Finance(KFI) į MAD
.د.م8.555022
1 Klever Finance(KFI) į MXN
$17.640588
1 Klever Finance(KFI) į SAR
ريال3.55275
1 Klever Finance(KFI) į PLN
3.448536
1 Klever Finance(KFI) į RON
лв4.102242
1 Klever Finance(KFI) į SEK
kr8.867664
1 Klever Finance(KFI) į BGN
лв1.582158
1 Klever Finance(KFI) į HUF
Ft318.771678
1 Klever Finance(KFI) į CZK
19.781712
1 Klever Finance(KFI) į KWD
د.ك0.288957
1 Klever Finance(KFI) į ILS
3.145368
1 Klever Finance(KFI) į AOA
Kz863.621418
1 Klever Finance(KFI) į BHD
.د.ب0.3571698
1 Klever Finance(KFI) į BMD
$0.9474
1 Klever Finance(KFI) į DKK
kr6.044412
1 Klever Finance(KFI) į HNL
L24.831354
1 Klever Finance(KFI) į MUR
43.163544
1 Klever Finance(KFI) į NAD
$16.655292
1 Klever Finance(KFI) į NOK
kr9.407682
1 Klever Finance(KFI) į NZD
$1.591632
1 Klever Finance(KFI) į PAB
B/.0.9474
1 Klever Finance(KFI) į PGK
K4.016976
1 Klever Finance(KFI) į QAR
ر.ق3.448536
1 Klever Finance(KFI) į RSD
дин.94.920006

Klever Finance išteklius

Išsamesnei Klever Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Klever Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Klever Finance

Kiek Klever Finance(KFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KFI kaina USD valiuta yra 0.9474USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KFI į USD kaina?
Dabartinė KFI kaina USD valiuta yra $ 0.9474. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Klever Finance rinkos kapitalizacija?
KFI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KFI apyvartoje?
KFI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KFI kaina?
KFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 206.5141464750186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KFI kaina?
KFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.30255480582300115USD.
Kokia yra KFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KFI yra $ 57.69KUSD.
Ar KFI kaina šiais metais kils?
KFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
