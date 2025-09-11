Klever Finance (KFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9474. Per pastarąsias 24 valandas KFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9361 iki aukščiausios $ 0.9516 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KFI kaina yra $ 206.5141464750186, o žemiausia – $ 0.30255480582300115.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Klever Finance (KFI) rinkos informacija
No.4393
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K
$ 19.90M
$ 19.90M$ 19.90M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
10,999,000
10,999,000 10,999,000
0.00%
KLV
Dabartinė Klever Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.69K. KFI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10999000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.90M
Klever Finance (KFI) kainos istorija USD
Stebėkite Klever Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001328
-0.13%
30 dienų
$ +0.5028
+113.09%
60 dienų
$ +0.5168
+120.01%
90 dienų
$ +0.5267
+125.19%
Klever Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien KFI užfiksuotas $ -0.001328 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Klever Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5028 (+113.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Klever Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KFI rodiklis pasikeitė $ +0.5168 (+120.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Klever Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5267 (+125.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Klever Finance (KFI) pokyčius?
Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.
Klever Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Klever Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Klever Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Klever Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Klever Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Klever Finance (KFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Klever Finance (KFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Klever Finance prognozes.
Supratimas apie Klever Finance (KFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Klever Finance (KFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Klever Finance? Viskas paprasta ir patogu! Klever Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.