Klever Finance (KFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Klever Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Klever Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Klever Finance kainos prognozė
$0.9448
-0.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Klever Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Klever Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.9448 prekybos kainą 2025 m.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Klever Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.99204 prekybos kainą 2026 m.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KFI ateities kaina yra $ 1.0416 su 10.25% augimo norma.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KFI ateities kaina yra $ 1.0937 su 15.76% augimo norma.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1484, o augimo norma – 21.55%.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2058, o augimo norma – 27.63%.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Klever Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.9641 prekybos kainą.

Klever Finance (KFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Klever Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.1994 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.9448
    0.00%
  • 2026
    $ 0.99204
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0416
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0937
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1484
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2058
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2661
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3294
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3958
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4656
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5389
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6159
    71.03%
  • 2037
    $ 1.6967
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7815
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8706
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9641
    107.89%
Trumpalaikės Klever Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.9448
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.944929
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.945705
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.948682
    0.41%
Klever Finance (KFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KFI kaina yra $0.9448. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Klever Finance (KFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.944929. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Klever Finance (KFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.945705. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Klever Finance (KFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KFI kaina yra $0.948682. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Klever Finance kainų statistika

$ 0.9448
-0.27%

$ 0.00
0.00
$ 40.59K
--

Naujausia KFI kaina yra $ 0.9448. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 40.59K.
Be to, KFI turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Klever Finance (KFI)

Bandote įsigyti KFI? Dabar galite KFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Klever Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KFI dabar

Klever Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Klever Finance, dabartinė Klever Finance kaina yra 0.9448USD. Apyvartinė Klever Finance (KFI) pasiūla yra 0.00 KFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.004600
    $ 0.9514
    $ 0.9396
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.023399
    $ 0.9702
    $ 0.9351
  • 30 dienų
    1.00%
    $ 0.472099
    $ 1.0246
    $ 0.471
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Klever Finance kaina pasikeitė $-0.004600, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Klever Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.9702 ir žemiausia $0.9351. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo KFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Klever Finance įvyko 1.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.472099 vertę. Tai rodo, kad KFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Klever Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KFI kainų istoriją

Kaip veikia Klever Finance (KFI) kainų prognozės modulis?

Klever Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Klever Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Klever Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Klever Finance potencialą.

Kodėl KFI kainų prognozė yra svarbi?

KFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, KFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KFI kainų prognozė?
Remiantis Klever Finance (KFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KFI 2026 m.?
1 vieneto Klever Finance (KFI) kaina šiandien yra $0.9448. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KFI kaina 2027 m.?
Klever Finance (KFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Klever Finance (KFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Klever Finance (KFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KFI 2030 m.?
1 vieneto Klever Finance (KFI) kaina šiandien yra $0.9448. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KFI kainų prognozė 2040 metams?
Klever Finance (KFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KFI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.