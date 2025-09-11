Kekius Maximus (KEKIUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.021995. Per pastarąsias 24 valandas KEKIUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021687 iki aukščiausios $ 0.02372 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEKIUS kaina yra $ 0.3957723531422579, o žemiausia – $ 0.000040926540333548.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEKIUS per pastarąją valandą pasikeitė -1.31%, per 24 valandas – -1.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kekius Maximus (KEKIUS) rinkos informacija
Dabartinė Kekius Maximus rinkos kapitalizacija yra $ 22.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 220.82K. KEKIUS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.00M
Kekius Maximus (KEKIUS) kainos istorija USD
Stebėkite Kekius Maximus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004443
-1.98%
30 dienų
$ -0.008703
-28.36%
60 dienų
$ -0.000234
-1.06%
90 dienų
$ -0.012135
-35.56%
Kekius Maximus kainos pokytis šiandien
Šiandien KEKIUS užfiksuotas $ -0.0004443 (-1.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kekius Maximus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.008703 (-28.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kekius Maximus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KEKIUS rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kekius Maximus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012135 (-35.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kekius Maximus (KEKIUS) pokyčius?
KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.
Kekius Maximus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kekius Maximus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kekius Maximus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kekius Maximus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kekius Maximus (KEKIUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kekius Maximus (KEKIUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kekius Maximus prognozes.
Supratimas apie Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEKIUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kekius Maximus (KEKIUS)
Ieškote, kaip nusipirkti Kekius Maximus? Viskas paprasta ir patogu! Kekius Maximus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.