Kekius Maximus logotipas

Kekius Maximus kaina(KEKIUS)

1 KEKIUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.021995
$0.021995
-1.98%1D
USD
Kekius Maximus (KEKIUS) kainos grafikas realiu laiku
Kekius Maximus (KEKIUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.021687
$ 0.021687$ 0.021687
24 val. žemiausia
$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372
24 val. aukščiausia

$ 0.021687
$ 0.021687$ 0.021687

$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372

$ 0.3957723531422579
$ 0.3957723531422579$ 0.3957723531422579

$ 0.000040926540333548
$ 0.000040926540333548$ 0.000040926540333548

-1.31%

-1.98%

-0.29%

-0.29%

Kekius Maximus (KEKIUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.021995. Per pastarąsias 24 valandas KEKIUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021687 iki aukščiausios $ 0.02372 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEKIUS kaina yra $ 0.3957723531422579, o žemiausia – $ 0.000040926540333548.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEKIUS per pastarąją valandą pasikeitė -1.31%, per 24 valandas – -1.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kekius Maximus (KEKIUS) rinkos informacija

No.874

$ 22.00M
$ 22.00M$ 22.00M

$ 220.82K
$ 220.82K$ 220.82K

$ 22.00M
$ 22.00M$ 22.00M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Kekius Maximus rinkos kapitalizacija yra $ 22.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 220.82K. KEKIUS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.00M

Kekius Maximus (KEKIUS) kainos istorija USD

Stebėkite Kekius Maximus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004443-1.98%
30 dienų$ -0.008703-28.36%
60 dienų$ -0.000234-1.06%
90 dienų$ -0.012135-35.56%
Kekius Maximus kainos pokytis šiandien

Šiandien KEKIUS užfiksuotas $ -0.0004443 (-1.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kekius Maximus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.008703 (-28.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kekius Maximus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KEKIUS rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-1.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kekius Maximus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012135 (-35.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kekius Maximus (KEKIUS) pokyčius?

Peržiūrėkite Kekius Maximus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kekius Maximus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KEKIUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kekius Maximus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kekius Maximus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kekius Maximus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kekius Maximus (KEKIUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kekius Maximus (KEKIUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kekius Maximus prognozes.

Peržiūrėkite Kekius Maximus kainos prognozę dabar!

Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomika

Supratimas apie Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEKIUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kekius Maximus (KEKIUS)

Ieškote, kaip nusipirkti Kekius Maximus? Viskas paprasta ir patogu! Kekius Maximus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KEKIUS į vietos valiutas

1 Kekius Maximus(KEKIUS) į VND
578.798425
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į AUD
A$0.03321245
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į GBP
0.0162763
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į EUR
0.01869575
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į USD
$0.021995
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į MYR
RM0.0928189
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į TRY
0.90817355
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į JPY
¥3.233265
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į ARS
ARS$31.3318775
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į RUB
1.88695105
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į INR
1.9421585
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į IDR
Rp360.5737128
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į KRW
30.63353625
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į PHP
1.2594337
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į EGP
￡E.1.05905925
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į BRL
R$0.118773
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į CAD
C$0.0303531
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į BDT
2.678991
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į NGN
33.17483855
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į COP
$86.2547122
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į ZAR
R.0.3853524
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į UAH
0.9079536
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į VES
Bs3.43122
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į CLP
$21.137195
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į PKR
Rs6.24679995
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į KZT
11.8570646
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į THB
฿0.6998809
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į TWD
NT$0.66710835
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į AED
د.إ0.08072165
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į CHF
Fr0.01737605
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į HKD
HK$0.1711211
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į AMD
֏8.40450945
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į MAD
.د.م0.19861485
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į MXN
$0.4095469
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į SAR
ريال0.08248125
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į PLN
0.0800618
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į RON
лв0.09523835
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į SEK
kr0.2058732
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į BGN
лв0.03673165
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į HUF
Ft7.40065765
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į CZK
0.4592556
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į KWD
د.ك0.006708475
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į ILS
0.0730234
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į AOA
Kz20.04998215
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į BHD
.د.ب0.008292115
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į BMD
$0.021995
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į DKK
kr0.1403281
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į HNL
L0.57648895
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į MUR
1.0020922
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į NAD
$0.3866721
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į NOK
kr0.21841035
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į NZD
$0.0369516
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į PAB
B/.0.021995
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į PGK
K0.0932588
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į QAR
ر.ق0.0800618
1 Kekius Maximus(KEKIUS) į RSD
дин.2.20367905

Kekius Maximus išteklius

Išsamesnei Kekius Maximus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Kekius Maximus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kekius Maximus

Kiek Kekius Maximus(KEKIUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEKIUS kaina USD valiuta yra 0.021995USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEKIUS į USD kaina?
Dabartinė KEKIUS kaina USD valiuta yra $ 0.021995. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kekius Maximus rinkos kapitalizacija?
KEKIUS rinkos kapitalizacija yra $ 22.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEKIUS apyvartoje?
KEKIUS apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEKIUS kaina?
KEKIUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3957723531422579USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEKIUS kaina?
KEKIUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000040926540333548USD.
Kokia yra KEKIUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEKIUS yra $ 220.82KUSD.
Ar KEKIUS kaina šiais metais kils?
KEKIUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEKIUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kekius Maximus (KEKIUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

