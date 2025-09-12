Kekius Maximus (KEKIUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kekius Maximus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KEKIUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kekius Maximus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kekius Maximus kainos prognozė
$0.023822
+5.55%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:05:51(UTC+8)

Kekius Maximus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kekius Maximus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023822 prekybos kainą 2025 m.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kekius Maximus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025013 prekybos kainą 2026 m.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KEKIUS ateities kaina yra $ 0.026263 su 10.25% augimo norma.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KEKIUS ateities kaina yra $ 0.027576 su 15.76% augimo norma.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEKIUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028955, o augimo norma – 21.55%.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEKIUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.030403, o augimo norma – 27.63%.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kekius Maximus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.049524 prekybos kainą.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kekius Maximus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.080669 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.023822
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025013
    5.00%
  • 2027
    $ 0.026263
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027576
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028955
    21.55%
  • 2030
    $ 0.030403
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031923
    34.01%
  • 2032
    $ 0.033519
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.035195
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036955
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038803
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040743
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042780
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044919
    88.56%
  • 2039
    $ 0.047165
    97.99%
  • 2040
    $ 0.049524
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kekius Maximus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.023822
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.023825
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023844
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.023919
    0.41%
Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KEKIUS kaina yra $0.023822. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KEKIUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023825. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KEKIUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023844. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KEKIUS kaina yra $0.023919. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kekius Maximus kainų statistika

$ 0.023822
+5.55%

$ 23.84M
1.00B
$ 301.95K
--

Naujausia KEKIUS kaina yra $ 0.023822. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.55%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 301.95K.
Be to, KEKIUS turi 1.00B apyvartą ir $ 23.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kekius Maximus (KEKIUS)

Bandote įsigyti KEKIUS? Dabar galite KEKIUS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kekius Maximus ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KEKIUS dabar

Kekius Maximus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kekius Maximus, dabartinė Kekius Maximus kaina yra 0.023837USD. Apyvartinė Kekius Maximus (KEKIUS) pasiūla yra 0.00 KEKIUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23.84M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.09%
    $ 0.002048
    $ 0.024236
    $ 0.021715
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000514
    $ 0.024236
    $ 0.021
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.005119
    $ 0.035166
    $ 0.021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kekius Maximus kaina pasikeitė $0.002048, atspindinti 0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kekius Maximus buvo prekiaujama aukščiausia $0.024236 ir žemiausia $0.021. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo KEKIUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kekius Maximus įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005119 vertę. Tai rodo, kad KEKIUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kekius Maximus kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KEKIUS kainų istoriją

Kaip veikia Kekius Maximus (KEKIUS) kainų prognozės modulis?

Kekius Maximus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KEKIUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kekius Maximus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KEKIUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kekius Maximus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KEKIUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KEKIUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kekius Maximus potencialą.

Kodėl KEKIUS kainų prognozė yra svarbi?

KEKIUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KEKIUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, KEKIUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KEKIUS kainų prognozė?
Remiantis Kekius Maximus (KEKIUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KEKIUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KEKIUS 2026 m.?
1 vieneto Kekius Maximus (KEKIUS) kaina šiandien yra $0.023822. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEKIUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KEKIUS kaina 2027 m.?
Kekius Maximus (KEKIUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KEKIUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KEKIUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kekius Maximus (KEKIUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KEKIUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kekius Maximus (KEKIUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KEKIUS 2030 m.?
1 vieneto Kekius Maximus (KEKIUS) kaina šiandien yra $0.023822. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEKIUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KEKIUS kainų prognozė 2040 metams?
Kekius Maximus (KEKIUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KEKIUS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:05:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.