Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKekius Maximus (KEKIUS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Kekius Maximus (KEKIUS) Informacija

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Oficiali svetainė:
https://kekiusmaximus.vip
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x26e550ac11b26f78a04489d5f20f24e3559f7dd9

Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 24.41M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 24.41M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3988
Visų laikų minimumas:
$ 0.000040926540333548
Dabartinė kaina:
$ 0.024412
Išsami Kekius Maximus tokeno struktūra (KEKIUS)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami KEKIUS tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Kekius Maximus is a memecoin project with multiple versions and communities on different blockchains (notably Solana, Ethereum, and BSC). The following analysis synthesizes the available information on its token economics, focusing on the version at kekiusmaximus.vip and related sources.

Issuance Mechanism

  • Fair Launch: Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch.
  • Total Supply: The total supply is consistently cited as 1,000,000,000 (1 billion) tokens across the main versions.
  • Deflationary Mechanisms: Some versions mention deflationary features, such as token burns, but the primary supply is fixed at launch.

Allocation Mechanism

  • No Team/VC Allocation: There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community.
  • Liquidity Provision: 100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers.
  • No Taxes: The token operates with a 0% transaction tax, meaning no fees are taken on transfers or trades.

Example Allocation Table

Allocation CategoryPercentageDetails
Public (Fair Launch)100%All tokens available at launch
Team/VC/Advisors0%None reserved
Liquidity Pool100%LP tokens burnt
Transaction Tax0%No tax on transfers

Usage and Incentive Mechanism

  • Community & Meme Utility: The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction.
  • Holder Rewards: Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described.
  • Ecosystem Participation: The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics).
  • No Explicit Governance or Staking: There is no mention of governance rights or staking mechanisms in the official documentation.

Locking Mechanism

  • No Lockups or Vesting: There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch.
  • LP Burn: The only "lock" is the burning of LP tokens, which permanently locks liquidity in the decentralized exchange pool.

Unlocking Time

  • Immediate Unlock: All tokens are unlocked and available at launch. There are no future unlock events or vesting cliffs.

Summary Table

MechanismDescription
IssuanceFair launch, 1B total supply, no presale/private sale
Allocation100% to public, 0% team/VC, LP tokens burnt
Usage/IncentivesMeme utility, community engagement, no explicit staking or governance
LockingNo token lockups; LP tokens burnt to lock liquidity
UnlockingAll tokens unlocked at launch; no vesting or future unlocks

Additional Context and Implications

  • Transparency & Decentralization: The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control.
  • Speculative Nature: As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change).
  • No Intrinsic Yield: There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens.
  • Market Volatility: The absence of lockups or vesting means all tokens can be traded immediately, contributing to high volatility and susceptibility to pump-and-dump cycles.

Limitations

  • No On-Chain Vesting Data: There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch.
  • Multiple Versions: There are several Kekius Maximus tokens on different chains and with different communities. This summary focuses on the most prominent and original version as referenced by kekiusmaximus.vip.

References

  • Kekius Maximus Official Site
  • Kekius Maximus on Solana
  • Kekius Maximus on BSC
  • Kekius Maximus Coin

In conclusion, Kekius Maximus exemplifies the pure meme token model: fair launch, no team or VC allocation, no vesting, and all tokens unlocked and tradable from day one. Its economics are designed for maximum community participation and transparency, but also come with the risks and volatility typical of memecoins.

Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KEKIUS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KEKIUS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KEKIUS tokenomiką, galite peržiūrėti KEKIUS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti KEKIUS

Norite įtraukti Kekius Maximus (KEKIUS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius KEKIUS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Kekius Maximus (KEKIUS) Kainų istorija

KEKIUS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

KEKIUS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KEKIUS? Mūsų KEKIUS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

