KARURA kaina(KAR)

1 KAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.02573
$0.02573$0.02573
+3.16%1D
USD
KARURA (KAR) kainos grafikas realiu laiku
KARURA (KAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02403
$ 0.02403$ 0.02403
24 val. žemiausia
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
24 val. aukščiausia

$ 0.02403
$ 0.02403$ 0.02403

$ 0.028
$ 0.028$ 0.028

$ 13.1813767070817
$ 13.1813767070817$ 13.1813767070817

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+3.16%

+3.91%

+3.91%

KARURA (KAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02575. Per pastarąsias 24 valandas KAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02403 iki aukščiausios $ 0.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAR kaina yra $ 13.1813767070817, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +3.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KARURA (KAR) rinkos informacija

No.1690

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

116.67M
116.67M 116.67M

160,000,000
160,000,000 160,000,000

2021-07-21 00:00:00

KAR

Dabartinė KARURA rinkos kapitalizacija yra $ 3.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.70K. KAR apyvartoje yra 116.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 160000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.12M

KARURA (KAR) kainos istorija USD

Stebėkite KARURA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007882+3.16%
30 dienų$ -0.00677-20.82%
60 dienų$ -0.00287-10.03%
90 dienų$ -0.00552-17.66%
KARURA kainos pokytis šiandien

Šiandien KAR užfiksuotas $ +0.0007882 (+3.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KARURA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00677 (-20.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KARURA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAR rodiklis pasikeitė $ -0.00287 (-10.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KARURA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00552 (-17.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KARURA (KAR) pokyčius?

Peržiūrėkite KARURA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KARURA (KAR)

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

KARURA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KARURA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KARURA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KARURA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KARURA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KARURA (KAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KARURA (KAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KARURA prognozes.

Peržiūrėkite KARURA kainos prognozę dabar!

KARURA (KAR) Tokenomika

Supratimas apie KARURA (KAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KARURA (KAR)

Ieškote, kaip nusipirkti KARURA? Viskas paprasta ir patogu! KARURA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KARURA

Kiek KARURA(KAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAR kaina USD valiuta yra 0.02575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAR į USD kaina?
Dabartinė KAR kaina USD valiuta yra $ 0.02575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KARURA rinkos kapitalizacija?
KAR rinkos kapitalizacija yra $ 3.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAR apyvartoje?
KAR apyvartoje yra 116.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAR kaina?
KAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.1813767070817USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAR kaina?
KAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAR yra $ 56.70KUSD.
Ar KAR kaina šiais metais kils?
KAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
