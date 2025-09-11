KARURA (KAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02575. Per pastarąsias 24 valandas KAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02403 iki aukščiausios $ 0.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAR kaina yra $ 13.1813767070817, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +3.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KARURA (KAR) rinkos informacija
No.1690
$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M
$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K
$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M
116.67M
116.67M 116.67M
160,000,000
160,000,000 160,000,000
2021-07-21 00:00:00
KAR
Dabartinė KARURA rinkos kapitalizacija yra $ 3.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.70K. KAR apyvartoje yra 116.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 160000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.12M
KARURA (KAR) kainos istorija USD
Stebėkite KARURA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007882
+3.16%
30 dienų
$ -0.00677
-20.82%
60 dienų
$ -0.00287
-10.03%
90 dienų
$ -0.00552
-17.66%
KARURA kainos pokytis šiandien
Šiandien KAR užfiksuotas $ +0.0007882 (+3.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KARURA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00677 (-20.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KARURA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAR rodiklis pasikeitė $ -0.00287 (-10.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KARURA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00552 (-17.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KARURA (KAR) pokyčius?
Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.
KARURA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KARURA (KAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KARURA (KAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KARURA prognozes.
Supratimas apie KARURA (KAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
