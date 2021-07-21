KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

VardasKAR

ReitingasNo.1713

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.07%

Cirkuliuojantis kiekis116,666,660

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla160,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2021-07-21 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas13.1813767070817,2021-09-16

Mažiausia kaina0,2021-07-20

Vieša blokų grandinėKAR

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

