JetTon Game logotipas

JetTon Game kaina(JETTON)

1 JETTON į USD – tiesioginė kaina:

$0.17849
$0.17849
+0.28%1D
USD
JetTon Game (JETTON) kainos grafikas realiu laiku
JetTon Game (JETTON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.17768
24 val. žemiausia
$ 0.17903
24 val. aukščiausia

$ 0.17768
$ 0.17903
$ 3.4354176484113172
$ 0.1199002098862238
0.00%

+0.28%

-0.93%

-0.93%

JetTon Game (JETTON) realiojo laiko kaina yra $ 0.17849. Per pastarąsias 24 valandas JETTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17768 iki aukščiausios $ 0.17903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JETTON kaina yra $ 3.4354176484113172, o žemiausia – $ 0.1199002098862238.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JETTON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JetTon Game (JETTON) rinkos informacija

No.2014

$ 1.45M
$ 64.72K
$ 17.85M
8.11M
100,000,000
84,098,401
8.11%

TONCOIN

Dabartinė JetTon Game rinkos kapitalizacija yra $ 1.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.72K. JETTON apyvartoje yra 8.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 84098401. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.85M

JetTon Game (JETTON) kainos istorija USD

Stebėkite JetTon Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004984+0.28%
30 dienų$ -0.01773-9.04%
60 dienų$ -0.0065-3.52%
90 dienų$ -0.00681-3.68%
JetTon Game kainos pokytis šiandien

Šiandien JETTON užfiksuotas $ +0.0004984 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JetTon Game 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01773 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JetTon Game 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JETTON rodiklis pasikeitė $ -0.0065 (-3.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JetTon Game 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00681 (-3.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JetTon Game (JETTON) pokyčius?

Peržiūrėkite JetTon Game kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JetTon Game investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JETTONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JetTon Game mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JetTon Game, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JetTon Game kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JetTon Game (JETTON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JetTon Game (JETTON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JetTon Game prognozes.

Peržiūrėkite JetTon Game kainos prognozę dabar!

JetTon Game (JETTON) Tokenomika

Supratimas apie JetTon Game (JETTON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JETTONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JetTon Game (JETTON)

Ieškote, kaip nusipirkti JetTon Game? Viskas paprasta ir patogu! JetTon Game lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JETTON į vietos valiutas

1 JetTon Game(JETTON) į VND
4,696.96435
1 JetTon Game(JETTON) į AUD
A$0.2695199
1 JetTon Game(JETTON) į GBP
0.1302977
1 JetTon Game(JETTON) į EUR
0.1517165
1 JetTon Game(JETTON) į USD
$0.17849
1 JetTon Game(JETTON) į MYR
RM0.7532278
1 JetTon Game(JETTON) į TRY
7.3662823
1 JetTon Game(JETTON) į JPY
¥26.23803
1 JetTon Game(JETTON) į ARS
ARS$254.259005
1 JetTon Game(JETTON) į RUB
15.0806201
1 JetTon Game(JETTON) į INR
15.7481727
1 JetTon Game(JETTON) į IDR
Rp2,926.0651056
1 JetTon Game(JETTON) į KRW
248.2474618
1 JetTon Game(JETTON) į PHP
10.2060582
1 JetTon Game(JETTON) į EGP
￡E.8.5871539
1 JetTon Game(JETTON) į BRL
R$0.963846
1 JetTon Game(JETTON) į CAD
C$0.2463162
1 JetTon Game(JETTON) į BDT
21.740082
1 JetTon Game(JETTON) į NGN
269.2146821
1 JetTon Game(JETTON) į COP
$699.9592444
1 JetTon Game(JETTON) į ZAR
R.3.1217901
1 JetTon Game(JETTON) į UAH
7.3680672
1 JetTon Game(JETTON) į VES
Bs27.84444
1 JetTon Game(JETTON) į CLP
$171.52889
1 JetTon Game(JETTON) į PKR
Rs50.6929449
1 JetTon Game(JETTON) į KZT
96.2203892
1 JetTon Game(JETTON) į THB
฿5.6741971
1 JetTon Game(JETTON) į TWD
NT$5.4171715
1 JetTon Game(JETTON) į AED
د.إ0.6550583
1 JetTon Game(JETTON) į CHF
Fr0.1410071
1 JetTon Game(JETTON) į HKD
HK$1.3886522
1 JetTon Game(JETTON) į AMD
֏68.2028139
1 JetTon Game(JETTON) į MAD
.د.م1.6117647
1 JetTon Game(JETTON) į MXN
$3.319914
1 JetTon Game(JETTON) į SAR
ريال0.6693375
1 JetTon Game(JETTON) į PLN
0.6497036
1 JetTon Game(JETTON) į RON
лв0.7728617
1 JetTon Game(JETTON) į SEK
kr1.6688815
1 JetTon Game(JETTON) į BGN
лв0.2980783
1 JetTon Game(JETTON) į HUF
Ft59.9958437
1 JetTon Game(JETTON) į CZK
3.7233014
1 JetTon Game(JETTON) į KWD
د.ك0.05443945
1 JetTon Game(JETTON) į ILS
0.5925868
1 JetTon Game(JETTON) į AOA
Kz163.3022859
1 JetTon Game(JETTON) į BHD
.د.ب0.06729073
1 JetTon Game(JETTON) į BMD
$0.17849
1 JetTon Game(JETTON) į DKK
kr1.1387662
1 JetTon Game(JETTON) į HNL
L4.6782229
1 JetTon Game(JETTON) į MUR
8.1320044
1 JetTon Game(JETTON) į NAD
$3.1378542
1 JetTon Game(JETTON) į NOK
kr1.7724057
1 JetTon Game(JETTON) į NZD
$0.2998632
1 JetTon Game(JETTON) į PAB
B/.0.17849
1 JetTon Game(JETTON) į PGK
K0.7567976
1 JetTon Game(JETTON) į QAR
ر.ق0.6497036
1 JetTon Game(JETTON) į RSD
дин.17.8775584

JetTon Game išteklius

Išsamesnei JetTon Game analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali JetTon Game svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JetTon Game

Kiek JetTon Game(JETTON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JETTON kaina USD valiuta yra 0.17849USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JETTON į USD kaina?
Dabartinė JETTON kaina USD valiuta yra $ 0.17849. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JetTon Game rinkos kapitalizacija?
JETTON rinkos kapitalizacija yra $ 1.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JETTON apyvartoje?
JETTON apyvartoje yra 8.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JETTON kaina?
JETTON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.4354176484113172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JETTON kaina?
JETTON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1199002098862238USD.
Kokia yra JETTON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JETTON yra $ 64.72KUSD.
Ar JETTON kaina šiais metais kils?
JETTON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JETTON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
