JetTon Game (JETTON) realiojo laiko kaina yra $ 0.17849. Per pastarąsias 24 valandas JETTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17768 iki aukščiausios $ 0.17903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JETTON kaina yra $ 3.4354176484113172, o žemiausia – $ 0.1199002098862238.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JETTON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JetTon Game (JETTON) rinkos informacija
Dabartinė JetTon Game rinkos kapitalizacija yra $ 1.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.72K. JETTON apyvartoje yra 8.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 84098401. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.85M
JetTon Game (JETTON) kainos istorija USD
Stebėkite JetTon Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004984
+0.28%
30 dienų
$ -0.01773
-9.04%
60 dienų
$ -0.0065
-3.52%
90 dienų
$ -0.00681
-3.68%
JetTon Game kainos pokytis šiandien
Šiandien JETTON užfiksuotas $ +0.0004984 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JetTon Game 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01773 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JetTon Game 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JETTON rodiklis pasikeitė $ -0.0065 (-3.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JetTon Game 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00681 (-3.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JetTon Game (JETTON) pokyčius?
JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.
JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JetTon Game, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
JetTon Game kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JetTon Game (JETTON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JetTon Game (JETTON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JetTon Game prognozes.
Supratimas apie JetTon Game (JETTON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JETTONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JetTon Game (JETTON)
JetTon Game lengvai įsigysite MEXC platformoje.
