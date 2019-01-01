JetTon Game (JETTON) Tokenomika

JetTon Game (JETTON) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieJetTon Game (JETTON), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
JetTon Game (JETTON) Informacija

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

Oficiali svetainė:
https://jetton.investments/
Baltoji knyga:
https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true
Blokų naršyklė:
https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon

JetTon Game (JETTON) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius JetTon Game (JETTON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.45M
Bendra pasiūla:
$ 84.10M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 8.11M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.90M
Visų laikų rekordas:
$ 3.5
Visų laikų minimumas:
$ 0.1199002098862238
Dabartinė kaina:
$ 0.17904
JetTon Game (JETTON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti JetTon Game (JETTON) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JETTON tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek JETTON tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate JETTON tokenomiką, galite peržiūrėti JETTON tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti JETTON

Norite įtraukti JetTon Game (JETTON) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius JETTON pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

JetTon Game (JETTON) Kainų istorija

JETTON kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

JETTON kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda JETTON? Mūsų JETTON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

