Jasmy logotipas

Jasmy kaina(JASMY)

1 JASMY į USD – tiesioginė kaina:

$0.014516
$0.014516$0.014516
+0.56%1D
USD
Jasmy (JASMY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:52(UTC+8)

Jasmy (JASMY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.014094
$ 0.014094$ 0.014094
24 val. žemiausia
$ 0.014528
$ 0.014528$ 0.014528
24 val. aukščiausia

$ 0.014094
$ 0.014094$ 0.014094

$ 0.014528
$ 0.014528$ 0.014528

$ 4.99431527
$ 4.99431527$ 4.99431527

$ 0.002747024523852261
$ 0.002747024523852261$ 0.002747024523852261

+0.42%

+0.56%

+3.71%

+3.71%

Jasmy (JASMY) realiojo laiko kaina yra $ 0.014516. Per pastarąsias 24 valandas JASMY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.014094 iki aukščiausios $ 0.014528 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JASMY kaina yra $ 4.99431527, o žemiausia – $ 0.002747024523852261.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JASMY per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jasmy (JASMY) rinkos informacija

No.105

$ 717.74M
$ 717.74M$ 717.74M

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 725.80M
$ 725.80M$ 725.80M

49.44B
49.44B 49.44B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

98.88%

0.01%

ETH

Dabartinė Jasmy rinkos kapitalizacija yra $ 717.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.28M. JASMY apyvartoje yra 49.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 725.80M

Jasmy (JASMY) kainos istorija USD

Stebėkite Jasmy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00008084+0.56%
30 dienų$ -0.002302-13.69%
60 dienų$ -0.000658-4.34%
90 dienų$ +0.001675+13.04%
Jasmy kainos pokytis šiandien

Šiandien JASMY užfiksuotas $ +0.00008084 (+0.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Jasmy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002302 (-13.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Jasmy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JASMY rodiklis pasikeitė $ -0.000658 (-4.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Jasmy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001675 (+13.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Jasmy (JASMY) pokyčius?

Peržiūrėkite Jasmy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Jasmy (JASMY)

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Jasmy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Jasmy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JASMYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Jasmy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Jasmy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Jasmy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jasmy (JASMY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jasmy (JASMY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jasmy prognozes.

Peržiūrėkite Jasmy kainos prognozę dabar!

Jasmy (JASMY) Tokenomika

Supratimas apie Jasmy (JASMY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JASMYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Jasmy (JASMY)

Ieškote, kaip nusipirkti Jasmy? Viskas paprasta ir patogu! Jasmy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JASMY į vietos valiutas

1 Jasmy(JASMY) į VND
381.98854
1 Jasmy(JASMY) į AUD
A$0.02191916
1 Jasmy(JASMY) į GBP
0.01059668
1 Jasmy(JASMY) į EUR
0.0123386
1 Jasmy(JASMY) į USD
$0.014516
1 Jasmy(JASMY) į MYR
RM0.06125752
1 Jasmy(JASMY) į TRY
0.59936564
1 Jasmy(JASMY) į JPY
¥2.133852
1 Jasmy(JASMY) į ARS
ARS$20.678042
1 Jasmy(JASMY) į RUB
1.24024704
1 Jasmy(JASMY) į INR
1.28132732
1 Jasmy(JASMY) į IDR
Rp237.96717504
1 Jasmy(JASMY) į KRW
20.217159
1 Jasmy(JASMY) į PHP
0.83089584
1 Jasmy(JASMY) į EGP
￡E.0.69952604
1 Jasmy(JASMY) į BRL
R$0.0783864
1 Jasmy(JASMY) į CAD
C$0.02003208
1 Jasmy(JASMY) į BDT
1.7680488
1 Jasmy(JASMY) į NGN
21.89433764
1 Jasmy(JASMY) į COP
$56.92536496
1 Jasmy(JASMY) į ZAR
R.0.25432032
1 Jasmy(JASMY) į UAH
0.59922048
1 Jasmy(JASMY) į VES
Bs2.264496
1 Jasmy(JASMY) į CLP
$13.949876
1 Jasmy(JASMY) į PKR
Rs4.12268916
1 Jasmy(JASMY) į KZT
7.82528528
1 Jasmy(JASMY) į THB
฿0.46189912
1 Jasmy(JASMY) į TWD
NT$0.44012512
1 Jasmy(JASMY) į AED
د.إ0.05327372
1 Jasmy(JASMY) į CHF
Fr0.01146764
1 Jasmy(JASMY) į HKD
HK$0.11293448
1 Jasmy(JASMY) į AMD
֏5.54670876
1 Jasmy(JASMY) į MAD
.د.م0.13107948
1 Jasmy(JASMY) į MXN
$0.27028792
1 Jasmy(JASMY) į SAR
ريال0.054435
1 Jasmy(JASMY) į PLN
0.05283824
1 Jasmy(JASMY) į RON
лв0.06285428
1 Jasmy(JASMY) į SEK
kr0.13586976
1 Jasmy(JASMY) į BGN
лв0.02424172
1 Jasmy(JASMY) į HUF
Ft4.88419852
1 Jasmy(JASMY) į CZK
0.30309408
1 Jasmy(JASMY) į KWD
د.ك0.00442738
1 Jasmy(JASMY) į ILS
0.04819312
1 Jasmy(JASMY) į AOA
Kz13.23235012
1 Jasmy(JASMY) į BHD
.د.ب0.005472532
1 Jasmy(JASMY) į BMD
$0.014516
1 Jasmy(JASMY) į DKK
kr0.09261208
1 Jasmy(JASMY) į HNL
L0.38046436
1 Jasmy(JASMY) į MUR
0.66134896
1 Jasmy(JASMY) į NAD
$0.25519128
1 Jasmy(JASMY) į NOK
kr0.14414388
1 Jasmy(JASMY) į NZD
$0.02438688
1 Jasmy(JASMY) į PAB
B/.0.014516
1 Jasmy(JASMY) į PGK
K0.06154784
1 Jasmy(JASMY) į QAR
ر.ق0.05283824
1 Jasmy(JASMY) į RSD
дин.1.45435804

Jasmy išteklius

Išsamesnei Jasmy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Jasmy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jasmy

Kiek Jasmy(JASMY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JASMY kaina USD valiuta yra 0.014516USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JASMY į USD kaina?
Dabartinė JASMY kaina USD valiuta yra $ 0.014516. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jasmy rinkos kapitalizacija?
JASMY rinkos kapitalizacija yra $ 717.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JASMY apyvartoje?
JASMY apyvartoje yra 49.44BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JASMY kaina?
JASMY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.99431527USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JASMY kaina?
JASMY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002747024523852261USD.
Kokia yra JASMY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JASMY yra $ 1.28MUSD.
Ar JASMY kaina šiais metais kils?
JASMY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JASMY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:52(UTC+8)

Jasmy (JASMY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

