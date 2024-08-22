Jasmy (JASMY) Tokenomika
Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.
Overview
JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. Its token economics have evolved over time, with several versions of allocation and distribution plans. As of September 2025, the ecosystem is not yet fully operational, and the primary utility of JasmyCoin is for payment, investment, and trading on exchanges. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Type: Fixed supply, non-inflationary.
- Maximum Supply: 50,000,000,000 JASMY.
- Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or protocol-based minting.
Allocation Mechanism
JasmyCoin’s allocation has been described in several sources, but the most recent and structured breakdown is as follows:
|Allocation Category
|% of Max Supply
|Amount (JASMY)
|Unlock/Distribution Details
|Ecosystem
|48%
|24,000,000,000
|Locked; distributed as business grows.
|Funds & Institutional Investors
|27%
|13,500,000,000
|Locked; distributed gradually during 2022–2023, daily vesting from Oct 2021.
|Contributors & Community
|20%
|10,000,000,000
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021).
|Incentive Fund
|5%
|2,500,000,000
|Unlocked two years after genesis (from Oct 2023) if specific milestones are achieved (milestones undisclosed).
Note: There are discrepancies in older documents and whitepapers, but the above reflects the latest, most consistent allocation.
Usage and Incentive Mechanism
- Planned Utility:
- Payment of service fees on the Jasmy platform.
- Payment for access to data stored in Jasmy Personal Data Lockers (PDLs).
- Medium of exchange for products/services on Jasmy partner platforms.
- Current Utility (as of Aug 2024):
- The ecosystem is not yet operational; the only utility is for payment, investment, and trading on exchanges.
- No active functions for staking, governance, or earning rewards are available to users.
- No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for tokenholders.
Acquisition Methods
- Exchanges: JASMY can be purchased on major centralized (e.g., Binance, Coinbase, Bitget) and decentralized exchanges (e.g., Uniswap).
- Airdrops: Some tokens were distributed via airdrop to ensure liquidity and stimulate investor demand.
- No evidence of ongoing staking or liquidity provision rewards as of the latest update.
Locking Mechanism
- Ecosystem Allocation: Locked and distributed as the business grows; no fixed schedule.
- Funds & Institutional Investors: Locked, with gradual daily vesting and distribution through 2022–2023.
- Incentive Fund: Locked for two years post-genesis, with unlocking contingent on achieving undisclosed milestones.
- Contributors & Community: Fully unlocked at genesis.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlock Start Date
|Unlocking Mechanism/Notes
|Ecosystem
|Oct 2021
|Instant allocation, but actual distribution is as business grows (no fixed schedule).
|Funds & Institutional Investors
|Oct 2021
|Daily vesting; distributed gradually through 2022–2023.
|Contributors & Community
|Oct 2021
|Fully unlocked at genesis.
|Incentive Fund
|Oct 2023
|Instant unlock after two years, contingent on milestone achievement (details undisclosed).
Circulating Supply and Concentration
- As of Aug 22, 2024: Only ~397.63 million JASMY (~0.8% of max supply) existed on the network.
- As of Sep 8, 2025: Circulating supply is ~48.42 billion JASMY, indicating significant unlocking and distribution since 2024.
- Concentration: The top 10 wallet addresses hold ~17.94 billion JASMY (~35.89% of max supply), with some exchange wallets holding large portions.
Summary Table
|Category
|% of Max Supply
|Amount (JASMY)
|Unlocking Details
|Ecosystem
|48%
|24,000,000,000
|Locked, distributed as business grows
|Funds & Institutional Investors
|27%
|13,500,000,000
|Daily vesting, distributed 2022–2023
|Contributors & Community
|20%
|10,000,000,000
|Fully unlocked at genesis
|Incentive Fund
|5%
|2,500,000,000
|Unlocks two years after genesis if milestones are met
Critical Analysis and Implications
- Transparency: There have been multiple versions of allocation and vesting schedules, with some ambiguity in older documents. The most recent data provides a clearer structure.
- Utility Gap: While the token was designed for a robust IoT data economy, as of late 2024, its real-world utility is limited to exchange trading and investment. This may impact long-term value unless the ecosystem becomes operational.
- Unlocking Risks: Large, scheduled unlocks (especially for institutional and ecosystem allocations) can create significant supply shocks, potentially impacting price and market stability.
- Centralization: High concentration in a few wallets (notably exchanges) may pose risks of centralization and market manipulation.
- Incentives: No active staking, governance, or reward mechanisms are available, which may limit user engagement until the platform matures.
Conclusion
JasmyCoin’s token economics are characterized by a fixed supply, structured but evolving allocation, and a current lack of active utility beyond trading. The unlocking schedule is largely complete for most categories, with the ecosystem and incentive allocations dependent on business growth and milestone achievement. The project’s future value will depend on the successful launch and adoption of its IoT data platform and the activation of planned utility functions.
Jasmy (JASMY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Jasmy (JASMY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JASMY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek JASMY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate JASMY tokenomiką, galite peržiūrėti JASMY tokeno kainą realiuoju laiku!
