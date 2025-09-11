Daugiau apie IVFUN

IVFUN Kainos informacija

IVFUN Oficiali svetainė

IVFUN Tokenomika

IVFUN Kainų prognozė

IVFUN Istorija

IVFUN pirkimo vadovas

IVFUNvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

IVFUN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Invest Zone logotipas

Invest Zone kaina(IVFUN)

1 IVFUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00035
$0.00035$0.00035
+7.29%1D
USD
Invest Zone (IVFUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:42(UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003186
$ 0.0003186$ 0.0003186
24 val. žemiausia
$ 0.0003748
$ 0.0003748$ 0.0003748
24 val. aukščiausia

$ 0.0003186
$ 0.0003186$ 0.0003186

$ 0.0003748
$ 0.0003748$ 0.0003748

$ 0.07865273043037722
$ 0.07865273043037722$ 0.07865273043037722

$ 0.000225814595489096
$ 0.000225814595489096$ 0.000225814595489096

0.00%

+7.29%

+0.45%

+0.45%

Invest Zone (IVFUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00035. Per pastarąsias 24 valandas IVFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003186 iki aukščiausios $ 0.0003748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IVFUN kaina yra $ 0.07865273043037722, o žemiausia – $ 0.000225814595489096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IVFUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +7.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Invest Zone (IVFUN) rinkos informacija

No.2633

$ 329.08K
$ 329.08K$ 329.08K

$ 249.28
$ 249.28$ 249.28

$ 350.00K
$ 350.00K$ 350.00K

940.22M
940.22M 940.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

94.02%

TRX

Dabartinė Invest Zone rinkos kapitalizacija yra $ 329.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.28. IVFUN apyvartoje yra 940.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 350.00K

Invest Zone (IVFUN) kainos istorija USD

Stebėkite Invest Zone kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000023781+7.29%
30 dienų$ -0.0000612-14.89%
60 dienų$ -0.0000538-13.33%
90 dienų$ -0.0001012-22.43%
Invest Zone kainos pokytis šiandien

Šiandien IVFUN užfiksuotas $ +0.000023781 (+7.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Invest Zone 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000612 (-14.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Invest Zone 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IVFUN rodiklis pasikeitė $ -0.0000538 (-13.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Invest Zone 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001012 (-22.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Invest Zone (IVFUN) pokyčius?

Peržiūrėkite Invest Zone kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Invest Zone investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IVFUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Invest Zone mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Invest Zone, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Invest Zone kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Invest Zone (IVFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Invest Zone (IVFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Invest Zone prognozes.

Peržiūrėkite Invest Zone kainos prognozę dabar!

Invest Zone (IVFUN) Tokenomika

Supratimas apie Invest Zone (IVFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IVFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Invest Zone (IVFUN)

Ieškote, kaip nusipirkti Invest Zone? Viskas paprasta ir patogu! Invest Zone lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IVFUN į vietos valiutas

1 Invest Zone(IVFUN) į VND
9.21025
1 Invest Zone(IVFUN) į AUD
A$0.0005285
1 Invest Zone(IVFUN) į GBP
0.0002555
1 Invest Zone(IVFUN) į EUR
0.0002975
1 Invest Zone(IVFUN) į USD
$0.00035
1 Invest Zone(IVFUN) į MYR
RM0.001477
1 Invest Zone(IVFUN) į TRY
0.014448
1 Invest Zone(IVFUN) į JPY
¥0.05145
1 Invest Zone(IVFUN) į ARS
ARS$0.498575
1 Invest Zone(IVFUN) į RUB
0.029575
1 Invest Zone(IVFUN) į INR
0.0308805
1 Invest Zone(IVFUN) į IDR
Rp5.737704
1 Invest Zone(IVFUN) į KRW
0.486787
1 Invest Zone(IVFUN) į PHP
0.0200375
1 Invest Zone(IVFUN) į EGP
￡E.0.0168455
1 Invest Zone(IVFUN) į BRL
R$0.00189
1 Invest Zone(IVFUN) į CAD
C$0.000483
1 Invest Zone(IVFUN) į BDT
0.04263
1 Invest Zone(IVFUN) į NGN
0.5279015
1 Invest Zone(IVFUN) į COP
$1.372546
1 Invest Zone(IVFUN) į ZAR
R.0.0061285
1 Invest Zone(IVFUN) į UAH
0.014448
1 Invest Zone(IVFUN) į VES
Bs0.0546
1 Invest Zone(IVFUN) į CLP
$0.33635
1 Invest Zone(IVFUN) į PKR
Rs0.0994035
1 Invest Zone(IVFUN) į KZT
0.188678
1 Invest Zone(IVFUN) į THB
฿0.011137
1 Invest Zone(IVFUN) į TWD
NT$0.010619
1 Invest Zone(IVFUN) į AED
د.إ0.0012845
1 Invest Zone(IVFUN) į CHF
Fr0.0002765
1 Invest Zone(IVFUN) į HKD
HK$0.002723
1 Invest Zone(IVFUN) į AMD
֏0.1337385
1 Invest Zone(IVFUN) į MAD
.د.م0.0031605
1 Invest Zone(IVFUN) į MXN
$0.00651
1 Invest Zone(IVFUN) į SAR
ريال0.0013125
1 Invest Zone(IVFUN) į PLN
0.001274
1 Invest Zone(IVFUN) į RON
лв0.001519
1 Invest Zone(IVFUN) į SEK
kr0.003276
1 Invest Zone(IVFUN) į BGN
лв0.0005845
1 Invest Zone(IVFUN) į HUF
Ft0.117726
1 Invest Zone(IVFUN) į CZK
0.0073045
1 Invest Zone(IVFUN) į KWD
د.ك0.00010675
1 Invest Zone(IVFUN) į ILS
0.0011655
1 Invest Zone(IVFUN) į AOA
Kz0.3190495
1 Invest Zone(IVFUN) į BHD
.د.ب0.00013195
1 Invest Zone(IVFUN) į BMD
$0.00035
1 Invest Zone(IVFUN) į DKK
kr0.002233
1 Invest Zone(IVFUN) į HNL
L0.0091735
1 Invest Zone(IVFUN) į MUR
0.015946
1 Invest Zone(IVFUN) į NAD
$0.006153
1 Invest Zone(IVFUN) į NOK
kr0.003479
1 Invest Zone(IVFUN) į NZD
$0.000588
1 Invest Zone(IVFUN) į PAB
B/.0.00035
1 Invest Zone(IVFUN) į PGK
K0.001484
1 Invest Zone(IVFUN) į QAR
ر.ق0.001274
1 Invest Zone(IVFUN) į RSD
дин.0.0350735

Invest Zone išteklius

Išsamesnei Invest Zone analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Invest Zone svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Invest Zone

Kiek Invest Zone(IVFUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IVFUN kaina USD valiuta yra 0.00035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IVFUN į USD kaina?
Dabartinė IVFUN kaina USD valiuta yra $ 0.00035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Invest Zone rinkos kapitalizacija?
IVFUN rinkos kapitalizacija yra $ 329.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IVFUN apyvartoje?
IVFUN apyvartoje yra 940.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IVFUN kaina?
IVFUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07865273043037722USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IVFUN kaina?
IVFUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000225814595489096USD.
Kokia yra IVFUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IVFUN yra $ 249.28USD.
Ar IVFUN kaina šiais metais kils?
IVFUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IVFUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:42(UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IVFUN-į-USD skaičiuoklė

Suma

IVFUN
IVFUN
USD
USD

1 IVFUN = 0.00035 USD

Prekiauti IVFUN

IVFUNUSDT
$0.00035
$0.00035$0.00035
+7.29%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis