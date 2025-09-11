Invest Zone (IVFUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00035. Per pastarąsias 24 valandas IVFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003186 iki aukščiausios $ 0.0003748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IVFUN kaina yra $ 0.07865273043037722, o žemiausia – $ 0.000225814595489096.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IVFUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +7.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Invest Zone (IVFUN) rinkos informacija
Dabartinė Invest Zone rinkos kapitalizacija yra $ 329.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.28. IVFUN apyvartoje yra 940.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 350.00K
Invest Zone (IVFUN) kainos istorija USD
Stebėkite Invest Zone kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000023781
+7.29%
30 dienų
$ -0.0000612
-14.89%
60 dienų
$ -0.0000538
-13.33%
90 dienų
$ -0.0001012
-22.43%
Invest Zone kainos pokytis šiandien
Šiandien IVFUN užfiksuotas $ +0.000023781 (+7.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Invest Zone 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000612 (-14.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Invest Zone 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IVFUN rodiklis pasikeitė $ -0.0000538 (-13.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Invest Zone 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001012 (-22.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Invest Zone (IVFUN) pokyčius?
IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.
Invest Zone galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Invest Zone investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti IVFUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Invest Zone mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Invest Zone, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Invest Zone kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Invest Zone (IVFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Invest Zone (IVFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Invest Zone prognozes.
Supratimas apie Invest Zone (IVFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IVFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Invest Zone (IVFUN)
Ieškote, kaip nusipirkti Invest Zone? Viskas paprasta ir patogu! Invest Zone lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.