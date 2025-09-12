Invest Zone (IVFUN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Invest Zone kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IVFUN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Invest Zone kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Invest Zone kainos prognozė
$0.0003596
$0.0003596$0.0003596
+8.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:52:51(UTC+8)

Invest Zone Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Invest Zone galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000359 prekybos kainą 2025 m.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Invest Zone galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000377 prekybos kainą 2026 m.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IVFUN ateities kaina yra $ 0.000396 su 10.25% augimo norma.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IVFUN ateities kaina yra $ 0.000416 su 15.76% augimo norma.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IVFUN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000437, o augimo norma – 21.55%.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IVFUN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000458, o augimo norma – 27.63%.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Invest Zone kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000747 prekybos kainą.

Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Invest Zone kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001217 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000359
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000377
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000396
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000416
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000437
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000458
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000481
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000505
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000531
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000557
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000585
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000615
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000645
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000678
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000711
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000747
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Invest Zone kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000359
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000359
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000359
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000361
    0.41%
Invest Zone (IVFUN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IVFUN kaina yra $0.000359. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Invest Zone (IVFUN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IVFUN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000359. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Invest Zone (IVFUN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IVFUN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000359. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Invest Zone (IVFUN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IVFUN kaina yra $0.000361. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Invest Zone kainų statistika

$ 0.0003596
$ 0.0003596$ 0.0003596

+8.50%

$ 338.10K
$ 338.10K$ 338.10K

940.22M
940.22M 940.22M

$ 88.35
$ 88.35$ 88.35

+88.35%

Naujausia IVFUN kaina yra $ 0.0003596. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +8.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 88.35.
Be to, IVFUN turi 940.22M apyvartą ir $ 338.10K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Invest Zone (IVFUN)

Bandote įsigyti IVFUN? Dabar galite IVFUN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Invest Zone ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IVFUN dabar

Invest Zone istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Invest Zone, dabartinė Invest Zone kaina yra 0.000359USD. Apyvartinė Invest Zone (IVFUN) pasiūla yra 0.00 IVFUN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $338.10K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000018
    $ 0.000359
    $ 0.000331
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.000040
    $ 0.000374
    $ 0.000292
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.000087
    $ 0.000485
    $ 0.00029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Invest Zone kaina pasikeitė $0.000018, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Invest Zone buvo prekiaujama aukščiausia $0.000374 ir žemiausia $0.000292. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo IVFUN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Invest Zone įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000087 vertę. Tai rodo, kad IVFUN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Invest Zone kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IVFUN kainų istoriją

Kaip veikia Invest Zone (IVFUN) kainų prognozės modulis?

Invest Zone Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IVFUN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Invest Zone ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IVFUN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Invest Zone kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IVFUN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IVFUN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Invest Zone potencialą.

Kodėl IVFUN kainų prognozė yra svarbi?

IVFUN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IVFUN dabar?
Pagal jūsų prognozes, IVFUN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IVFUN kainų prognozė?
Remiantis Invest Zone (IVFUN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IVFUN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IVFUN 2026 m.?
1 vieneto Invest Zone (IVFUN) kaina šiandien yra $0.000359. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IVFUN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IVFUN kaina 2027 m.?
Invest Zone (IVFUN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IVFUN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IVFUN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Invest Zone (IVFUN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IVFUN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Invest Zone (IVFUN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IVFUN 2030 m.?
1 vieneto Invest Zone (IVFUN) kaina šiandien yra $0.000359. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IVFUN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IVFUN kainų prognozė 2040 metams?
Invest Zone (IVFUN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IVFUN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:52:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.