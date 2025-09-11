Nifty Island (ISLAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.012097. Per pastarąsias 24 valandas ISLAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01197 iki aukščiausios $ 0.012332 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISLAND kaina yra $ 0.2917950312440039, o žemiausia – $ 0.009059406634082372.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISLAND per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nifty Island (ISLAND) rinkos informacija
No.1898
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
$ 45.62K
$ 45.62K$ 45.62K
$ 12.10M
$ 12.10M$ 12.10M
149.95M
149.95M 149.95M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
934,954,926.175097
934,954,926.175097 934,954,926.175097
14.99%
ETH
Dabartinė Nifty Island rinkos kapitalizacija yra $ 1.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.62K. ISLAND apyvartoje yra 149.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 934954926.175097. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.10M
Nifty Island (ISLAND) kainos istorija USD
Stebėkite Nifty Island kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003378
+0.28%
30 dienų
$ -0.001177
-8.87%
60 dienų
$ +0.000804
+7.11%
90 dienų
$ -0.004093
-25.29%
Nifty Island kainos pokytis šiandien
Šiandien ISLAND užfiksuotas $ +0.00003378 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nifty Island 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001177 (-8.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nifty Island 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ISLAND rodiklis pasikeitė $ +0.000804 (+7.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nifty Island 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004093 (-25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nifty Island (ISLAND) pokyčius?
Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.
Nifty Island galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nifty Island investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nifty Island, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nifty Island kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nifty Island (ISLAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nifty Island (ISLAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nifty Island prognozes.
Supratimas apie Nifty Island (ISLAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISLANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nifty Island (ISLAND)
Ieškote, kaip nusipirkti Nifty Island? Viskas paprasta ir patogu! Nifty Island lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.