Nifty Island logotipas

Nifty Island kaina(ISLAND)

1 ISLAND į USD – tiesioginė kaina:

$0.012099
+0.28%1D
USD
Nifty Island (ISLAND) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:00:52(UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01197
24 val. žemiausia
$ 0.012332
24 val. aukščiausia

$ 0.01197
$ 0.012332
$ 0.2917950312440039
$ 0.009059406634082372
+0.62%

+0.28%

-1.78%

-1.78%

Nifty Island (ISLAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.012097. Per pastarąsias 24 valandas ISLAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01197 iki aukščiausios $ 0.012332 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ISLAND kaina yra $ 0.2917950312440039, o žemiausia – $ 0.009059406634082372.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ISLAND per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nifty Island (ISLAND) rinkos informacija

No.1898

$ 1.81M
$ 45.62K
$ 12.10M
149.95M
1,000,000,000
934,954,926.175097
14.99%

ETH

Dabartinė Nifty Island rinkos kapitalizacija yra $ 1.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 45.62K. ISLAND apyvartoje yra 149.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 934954926.175097. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.10M

Nifty Island (ISLAND) kainos istorija USD

Stebėkite Nifty Island kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003378+0.28%
30 dienų$ -0.001177-8.87%
60 dienų$ +0.000804+7.11%
90 dienų$ -0.004093-25.29%
Nifty Island kainos pokytis šiandien

Šiandien ISLAND užfiksuotas $ +0.00003378 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nifty Island 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001177 (-8.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nifty Island 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ISLAND rodiklis pasikeitė $ +0.000804 (+7.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nifty Island 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004093 (-25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nifty Island (ISLAND) pokyčius?

Peržiūrėkite Nifty Island kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nifty Island investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ISLANDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nifty Island mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nifty Island, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nifty Island kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nifty Island (ISLAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nifty Island (ISLAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nifty Island prognozes.

Peržiūrėkite Nifty Island kainos prognozę dabar!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika

Supratimas apie Nifty Island (ISLAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ISLANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nifty Island (ISLAND)

Ieškote, kaip nusipirkti Nifty Island? Viskas paprasta ir patogu! Nifty Island lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Nifty Island išteklius

Išsamesnei Nifty Island analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nifty Island svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nifty Island

Kiek Nifty Island(ISLAND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ISLAND kaina USD valiuta yra 0.012097USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ISLAND į USD kaina?
Dabartinė ISLAND kaina USD valiuta yra $ 0.012097. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nifty Island rinkos kapitalizacija?
ISLAND rinkos kapitalizacija yra $ 1.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ISLAND apyvartoje?
ISLAND apyvartoje yra 149.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ISLAND kaina?
ISLAND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2917950312440039USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ISLAND kaina?
ISLAND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009059406634082372USD.
Kokia yra ISLAND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ISLAND yra $ 45.62KUSD.
Ar ISLAND kaina šiais metais kils?
ISLAND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ISLAND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:00:52(UTC+8)

