Nifty Island (ISLAND) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNifty Island (ISLAND), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Nifty Island (ISLAND) Informacija

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Oficiali svetainė:
https://www.niftyisland.com
Baltoji knyga:
https://guide.niftyisland.com
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Nifty Island (ISLAND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.93M
$ 1.93M
Bendra pasiūla:
$ 934.74M
$ 934.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 149.74M
$ 149.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.90M
$ 12.90M
Visų laikų rekordas:
$ 0.7836
$ 0.7836
Visų laikų minimumas:
$ 0.009059406634082372
$ 0.009059406634082372
Dabartinė kaina:
$ 0.0129
$ 0.0129

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nifty Island (ISLAND) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ISLAND tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ISLAND tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ISLAND tokenomiką, galite peržiūrėti ISLAND tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ISLAND

Norite įtraukti Nifty Island (ISLAND) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ISLAND pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Nifty Island (ISLAND) Kainų istorija

ISLAND kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ISLAND kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ISLAND? Mūsų ISLAND kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.