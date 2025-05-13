INIT

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

ReitingasNo.541

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)11.44%

Cirkuliuojantis kiekis165,072,112.066824

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.165%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.441874884763229,2025-05-13

Mažiausia kaina0.30177615101557165,2025-09-01

Vieša blokų grandinėINITIA

ĮvadasInitia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...