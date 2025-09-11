Indigo Protocol (INDY) realiojo laiko kaina yra $ 1.3488. Per pastarąsias 24 valandas INDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.3331 iki aukščiausios $ 1.3705 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INDY kaina yra $ 4.578412428341301, o žemiausia – $ 0.25998980053675613.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INDY per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Indigo Protocol (INDY) rinkos informacija
No.886
$ 21.65M
$ 14.41K
$ 47.21M
16.05M
35,000,000
35,000,000
45.86%
ADA
Dabartinė Indigo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 21.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.41K. INDY apyvartoje yra 16.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.21M
Indigo Protocol (INDY) kainos istorija USD
Stebėkite Indigo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.016382
-1.20%
30 dienų
$ +0.2371
+21.32%
60 dienų
$ +0.3806
+39.31%
90 dienų
$ +0.2388
+21.51%
Indigo Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien INDY užfiksuotas $ -0.016382 (-1.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Indigo Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2371 (+21.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Indigo Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INDY rodiklis pasikeitė $ +0.3806 (+39.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Indigo Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2388 (+21.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Indigo Protocol (INDY) pokyčius?
Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.
Indigo Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Indigo Protocol (INDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Indigo Protocol (INDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Indigo Protocol prognozes.
Supratimas apie Indigo Protocol (INDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.