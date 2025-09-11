Daugiau apie INDY

Indigo Protocol logotipas

Indigo Protocol kaina(INDY)

1 INDY į USD – tiesioginė kaina:

-1.20%1D
USD
Indigo Protocol (INDY) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Indigo Protocol (INDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.43%

-1.20%

+10.36%

+10.36%

Indigo Protocol (INDY) realiojo laiko kaina yra $ 1.3488. Per pastarąsias 24 valandas INDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.3331 iki aukščiausios $ 1.3705 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INDY kaina yra $ 4.578412428341301, o žemiausia – $ 0.25998980053675613.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INDY per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Indigo Protocol (INDY) rinkos informacija

No.886

45.86%

ADA

Dabartinė Indigo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 21.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.41K. INDY apyvartoje yra 16.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.21M

Indigo Protocol (INDY) kainos istorija USD

Stebėkite Indigo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.016382-1.20%
30 dienų$ +0.2371+21.32%
60 dienų$ +0.3806+39.31%
90 dienų$ +0.2388+21.51%
Indigo Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien INDY užfiksuotas $ -0.016382 (-1.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Indigo Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2371 (+21.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Indigo Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INDY rodiklis pasikeitė $ +0.3806 (+39.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Indigo Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2388 (+21.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Indigo Protocol (INDY) pokyčius?

Peržiūrėkite Indigo Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Indigo Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INDYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Indigo Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Indigo Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Indigo Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Indigo Protocol (INDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Indigo Protocol (INDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Indigo Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Indigo Protocol kainos prognozę dabar!

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika

Supratimas apie Indigo Protocol (INDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Indigo Protocol (INDY)

Ieškote, kaip nusipirkti Indigo Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Indigo Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INDY į vietos valiutas

1 Indigo Protocol(INDY) į VND
35,493.672
1 Indigo Protocol(INDY) į AUD
A$2.036688
1 Indigo Protocol(INDY) į GBP
0.984624
1 Indigo Protocol(INDY) į EUR
1.14648
1 Indigo Protocol(INDY) į USD
$1.3488
1 Indigo Protocol(INDY) į MYR
RM5.691936
1 Indigo Protocol(INDY) į TRY
55.691952
1 Indigo Protocol(INDY) į JPY
¥198.2736
1 Indigo Protocol(INDY) į ARS
ARS$1,921.3656
1 Indigo Protocol(INDY) į RUB
115.241472
1 Indigo Protocol(INDY) į INR
119.058576
1 Indigo Protocol(INDY) į IDR
Rp22,111.471872
1 Indigo Protocol(INDY) į KRW
1,878.5412
1 Indigo Protocol(INDY) į PHP
77.205312
1 Indigo Protocol(INDY) į EGP
￡E.64.998672
1 Indigo Protocol(INDY) į BRL
R$7.28352
1 Indigo Protocol(INDY) į CAD
C$1.861344
1 Indigo Protocol(INDY) į BDT
164.28384
1 Indigo Protocol(INDY) į NGN
2,034.381552
1 Indigo Protocol(INDY) į COP
$5,289.400128
1 Indigo Protocol(INDY) į ZAR
R.23.630976
1 Indigo Protocol(INDY) į UAH
55.678464
1 Indigo Protocol(INDY) į VES
Bs210.4128
1 Indigo Protocol(INDY) į CLP
$1,296.1968
1 Indigo Protocol(INDY) į PKR
Rs383.072688
1 Indigo Protocol(INDY) į KZT
727.111104
1 Indigo Protocol(INDY) į THB
฿42.918816
1 Indigo Protocol(INDY) į TWD
NT$40.895616
1 Indigo Protocol(INDY) į AED
د.إ4.950096
1 Indigo Protocol(INDY) į CHF
Fr1.065552
1 Indigo Protocol(INDY) į HKD
HK$10.493664
1 Indigo Protocol(INDY) į AMD
֏515.389968
1 Indigo Protocol(INDY) į MAD
.د.م12.179664
1 Indigo Protocol(INDY) į MXN
$25.114656
1 Indigo Protocol(INDY) į SAR
ريال5.058
1 Indigo Protocol(INDY) į PLN
4.909632
1 Indigo Protocol(INDY) į RON
лв5.840304
1 Indigo Protocol(INDY) į SEK
kr12.624768
1 Indigo Protocol(INDY) į BGN
лв2.252496
1 Indigo Protocol(INDY) į HUF
Ft453.830736
1 Indigo Protocol(INDY) į CZK
28.162944
1 Indigo Protocol(INDY) į KWD
د.ك0.411384
1 Indigo Protocol(INDY) į ILS
4.478016
1 Indigo Protocol(INDY) į AOA
Kz1,229.525616
1 Indigo Protocol(INDY) į BHD
.د.ب0.5084976
1 Indigo Protocol(INDY) į BMD
$1.3488
1 Indigo Protocol(INDY) į DKK
kr8.605344
1 Indigo Protocol(INDY) į HNL
L35.352048
1 Indigo Protocol(INDY) į MUR
61.451328
1 Indigo Protocol(INDY) į NAD
$23.711904
1 Indigo Protocol(INDY) į NOK
kr13.393584
1 Indigo Protocol(INDY) į NZD
$2.265984
1 Indigo Protocol(INDY) į PAB
B/.1.3488
1 Indigo Protocol(INDY) į PGK
K5.718912
1 Indigo Protocol(INDY) į QAR
ر.ق4.909632
1 Indigo Protocol(INDY) į RSD
дин.135.136272

Indigo Protocol išteklius

Išsamesnei Indigo Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Indigo Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Indigo Protocol

Kiek Indigo Protocol(INDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INDY kaina USD valiuta yra 1.3488USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INDY į USD kaina?
Dabartinė INDY kaina USD valiuta yra $ 1.3488. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Indigo Protocol rinkos kapitalizacija?
INDY rinkos kapitalizacija yra $ 21.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INDY apyvartoje?
INDY apyvartoje yra 16.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INDY kaina?
INDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.578412428341301USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INDY kaina?
INDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.25998980053675613USD.
Kokia yra INDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INDY yra $ 14.41KUSD.
Ar INDY kaina šiais metais kils?
INDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Indigo Protocol (INDY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

