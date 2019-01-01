Indigo Protocol (INDY) Tokenomika

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIndigo Protocol (INDY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Indigo Protocol (INDY) Informacija

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Oficiali svetainė:
https://indigoprotocol.io/
Baltoji knyga:
https://indigoprotocol.io/paper
Blokų naršyklė:
https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Indigo Protocol (INDY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 21.96M
$ 21.96M$ 21.96M
Bendra pasiūla:
$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 47.87M
$ 47.87M$ 47.87M
Visų laikų rekordas:
$ 3.49
$ 3.49$ 3.49
Visų laikų minimumas:
$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613
Dabartinė kaina:
$ 1.3678
$ 1.3678$ 1.3678

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Indigo Protocol (INDY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų INDY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek INDY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate INDY tokenomiką, galite peržiūrėti INDY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti INDY

Norite įtraukti Indigo Protocol (INDY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius INDY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Indigo Protocol (INDY) Kainų istorija

INDY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

INDY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda INDY? Mūsų INDY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

