MEET48 (IDOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MEET48 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IDOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MEET48 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MEET48 kainos prognozė
$0.03312
$0.03312
+15.88%
USD
Faktinis
Prognozė
MEET48 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MEET48 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03312 prekybos kainą 2025 m.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MEET48 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034776 prekybos kainą 2026 m.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IDOL ateities kaina yra $ 0.036514 su 10.25% augimo norma.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IDOL ateities kaina yra $ 0.038340 su 15.76% augimo norma.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.040257, o augimo norma – 21.55%.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.042270, o augimo norma – 27.63%.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MEET48 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.068854 prekybos kainą.

MEET48 (IDOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MEET48 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.112156 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03312
    0.00%
  • 2026
    $ 0.034776
    5.00%
  • 2027
    $ 0.036514
    10.25%
  • 2028
    $ 0.038340
    15.76%
  • 2029
    $ 0.040257
    21.55%
  • 2030
    $ 0.042270
    27.63%
  • 2031
    $ 0.044383
    34.01%
  • 2032
    $ 0.046603
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.048933
    47.75%
  • 2034
    $ 0.051379
    55.13%
  • 2035
    $ 0.053948
    62.89%
  • 2036
    $ 0.056646
    71.03%
  • 2037
    $ 0.059478
    79.59%
  • 2038
    $ 0.062452
    88.56%
  • 2039
    $ 0.065575
    97.99%
  • 2040
    $ 0.068854
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MEET48 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03312
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.033124
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033151
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.033256
    0.41%
MEET48 (IDOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IDOL kaina yra $0.03312. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MEET48 (IDOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IDOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033124. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MEET48 (IDOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IDOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033151. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MEET48 (IDOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IDOL kaina yra $0.033256. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MEET48 kainų statistika

$ 0.03312
$ 0.03312

+15.88%

$ 29.91M
$ 29.91M

902.40M
902.40M

$ 8.30M
$ 8.30M

--

Naujausia IDOL kaina yra $ 0.03312. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +15.88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 8.30M.
Be to, IDOL turi 902.40M apyvartą ir $ 29.91M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MEET48 (IDOL)

Bandote įsigyti IDOL? Dabar galite IDOL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MEET48 ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IDOL dabar

MEET48 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MEET48, dabartinė MEET48 kaina yra 0.03314USD. Apyvartinė MEET48 (IDOL) pasiūla yra 0.00 IDOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $29.91M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.26%
    $ 0.006850
    $ 0.03517
    $ 0.02628
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.005149
    $ 0.04047
    $ 0.02398
  • 30 dienų
    1.17%
    $ 0.017890
    $ 0.04284
    $ 0.01151
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MEET48 kaina pasikeitė $0.006850, atspindinti 0.26% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MEET48 buvo prekiaujama aukščiausia $0.04047 ir žemiausia $0.02398. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo IDOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MEET48 įvyko 1.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.017890 vertę. Tai rodo, kad IDOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MEET48 kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IDOL kainų istoriją

Kaip veikia MEET48 (IDOL) kainų prognozės modulis?

MEET48 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IDOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MEET48 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IDOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MEET48 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IDOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IDOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MEET48 potencialą.

Kodėl IDOL kainų prognozė yra svarbi?

IDOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IDOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, IDOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IDOL kainų prognozė?
Remiantis MEET48 (IDOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IDOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IDOL 2026 m.?
1 vieneto MEET48 (IDOL) kaina šiandien yra $0.03312. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IDOL kaina 2027 m.?
MEET48 (IDOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IDOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IDOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MEET48 (IDOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IDOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MEET48 (IDOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IDOL 2030 m.?
1 vieneto MEET48 (IDOL) kaina šiandien yra $0.03312. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IDOL kainų prognozė 2040 metams?
MEET48 (IDOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IDOL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.