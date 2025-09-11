Hund on Sol (HUND) realiojo laiko kaina yra $ 0.001583. Per pastarąsias 24 valandas HUND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001536 iki aukščiausios $ 0.001606 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUND kaina yra $ 0.058309264934050455, o žemiausia – $ 0.000035172954125922.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUND per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hund on Sol (HUND) rinkos informacija
No.2362
$ 633.09K
$ 194.67K
$ 633.18K
399.93M
399,989,401.59254646
SOL
Dabartinė Hund on Sol rinkos kapitalizacija yra $ 633.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 194.67K. HUND apyvartoje yra 399.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 399989401.59254646. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 633.18K
Hund on Sol (HUND) kainos istorija USD
Stebėkite Hund on Sol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001396
+0.89%
30 dienų
$ -0.00023
-12.69%
60 dienų
$ -0.000325
-17.04%
90 dienų
$ -0.000511
-24.41%
Hund on Sol kainos pokytis šiandien
Šiandien HUND užfiksuotas $ +0.00001396 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hund on Sol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00023 (-12.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hund on Sol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HUND rodiklis pasikeitė $ -0.000325 (-17.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hund on Sol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000511 (-24.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hund on Sol (HUND) pokyčius?
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
Hund on Sol kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti Hund on Sol (HUND)
