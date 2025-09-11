Daugiau apie HUND

Hund on Sol

Hund on Sol kaina(HUND)

Hund on Sol (HUND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:57(UTC+8)

Hund on Sol (HUND) kainos informacija (USD)

Hund on Sol (HUND) realiojo laiko kaina yra $ 0.001583. Per pastarąsias 24 valandas HUND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001536 iki aukščiausios $ 0.001606 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUND kaina yra $ 0.058309264934050455, o žemiausia – $ 0.000035172954125922.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUND per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hund on Sol (HUND) rinkos informacija

Dabartinė Hund on Sol rinkos kapitalizacija yra $ 633.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 194.67K. HUND apyvartoje yra 399.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 399989401.59254646. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 633.18K

Hund on Sol (HUND) kainos istorija USD

Stebėkite Hund on Sol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001396+0.89%
30 dienų$ -0.00023-12.69%
60 dienų$ -0.000325-17.04%
90 dienų$ -0.000511-24.41%
Hund on Sol kainos pokytis šiandien

Šiandien HUND užfiksuotas $ +0.00001396 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hund on Sol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00023 (-12.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hund on Sol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HUND rodiklis pasikeitė $ -0.000325 (-17.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hund on Sol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000511 (-24.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hund on Sol (HUND) pokyčius?

Peržiūrėkite Hund on Sol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hund on Sol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HUNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hund on Sol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hund on Sol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hund on Sol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hund on Sol (HUND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hund on Sol (HUND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hund on Sol prognozes.

Peržiūrėkite Hund on Sol kainos prognozę dabar!

Hund on Sol (HUND) Tokenomika

Supratimas apie Hund on Sol (HUND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hund on Sol (HUND)

Ieškote, kaip nusipirkti Hund on Sol? Viskas paprasta ir patogu! Hund on Sol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HUND į vietos valiutas

Hund on Sol išteklius

Išsamesnei Hund on Sol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hund on Sol

Kiek Hund on Sol(HUND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUND kaina USD valiuta yra 0.001583USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUND į USD kaina?
Dabartinė HUND kaina USD valiuta yra $ 0.001583. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hund on Sol rinkos kapitalizacija?
HUND rinkos kapitalizacija yra $ 633.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUND apyvartoje?
HUND apyvartoje yra 399.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUND kaina?
HUND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.058309264934050455USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUND kaina?
HUND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000035172954125922USD.
Kokia yra HUND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUND yra $ 194.67KUSD.
Ar HUND kaina šiais metais kils?
HUND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:57(UTC+8)

Hund on Sol (HUND) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

