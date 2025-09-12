Hund on Sol (HUND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hund on Sol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HUND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hund on Sol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hund on Sol kainos prognozė
$0.001707
+5.82%
USD
Faktinis
Prognozė
Hund on Sol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hund on Sol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001707 prekybos kainą 2025 m.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hund on Sol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001792 prekybos kainą 2026 m.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HUND ateities kaina yra $ 0.001881 su 10.25% augimo norma.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HUND ateities kaina yra $ 0.001976 su 15.76% augimo norma.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002074, o augimo norma – 21.55%.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002178, o augimo norma – 27.63%.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hund on Sol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003548 prekybos kainą.

Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hund on Sol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005780 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001707
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001792
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001881
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001976
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002074
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002178
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002287
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002401
    40.71%
  • 2033
    $ 0.002522
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002648
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002780
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002919
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003065
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003218
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003379
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003548
    107.89%
Trumpalaikės Hund on Sol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001707
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001707
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001708
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001714
    0.41%
Hund on Sol (HUND) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HUND kaina yra $0.001707. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hund on Sol (HUND) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HUND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001707. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hund on Sol (HUND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HUND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001708. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hund on Sol (HUND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HUND kaina yra $0.001714. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hund on Sol kainų statistika

$ 0.001707
+5.82%

$ 683.08K
399.93M
$ 159.37K


Naujausia HUND kaina yra $ 0.001707. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.82%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 159.37K.
Be to, HUND turi 399.93M apyvartą ir $ 683.08K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hund on Sol (HUND)

Bandote įsigyti HUND? Dabar galite HUND įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hund on Sol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HUND dabar

Hund on Sol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hund on Sol, dabartinė Hund on Sol kaina yra 0.001708USD. Apyvartinė Hund on Sol (HUND) pasiūla yra 0.00 HUND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $683.08K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000095
    $ 0.001719
    $ 0.001596
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.000242
    $ 0.001719
    $ 0.001395
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.000306
    $ 0.002047
    $ 0.001395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hund on Sol kaina pasikeitė $0.000095, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hund on Sol buvo prekiaujama aukščiausia $0.001719 ir žemiausia $0.001395. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo HUND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hund on Sol įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000306 vertę. Tai rodo, kad HUND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hund on Sol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HUND kainų istoriją

Kaip veikia Hund on Sol (HUND) kainų prognozės modulis?

Hund on Sol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HUND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hund on Sol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HUND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hund on Sol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HUND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HUND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hund on Sol potencialą.

Kodėl HUND kainų prognozė yra svarbi?

HUND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HUND dabar?
Pagal jūsų prognozes, HUND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HUND kainų prognozė?
Remiantis Hund on Sol (HUND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HUND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HUND 2026 m.?
1 vieneto Hund on Sol (HUND) kaina šiandien yra $0.001707. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HUND kaina 2027 m.?
Hund on Sol (HUND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HUND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HUND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hund on Sol (HUND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HUND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hund on Sol (HUND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HUND 2030 m.?
1 vieneto Hund on Sol (HUND) kaina šiandien yra $0.001707. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HUND kainų prognozė 2040 metams?
Hund on Sol (HUND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HUND kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.