HUND

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

VardasHUND

ReitingasNo.2464

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.12%

Cirkuliuojantis kiekis399,930,950.83289987

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla399,989,207.9710939

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.058309264934050455,2024-03-17

Mažiausia kaina0.000035172954125922,2024-03-10

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

