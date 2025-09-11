Hosico cat (HOSICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.011871. Per pastarąsias 24 valandas HOSICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011282 iki aukščiausios $ 0.012816 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOSICO kaina yra $ 0.07560010932805776, o žemiausia – $ 0.00878996393067848.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOSICO per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hosico cat (HOSICO) rinkos informacija
Dabartinė Hosico cat rinkos kapitalizacija yra $ 11.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.16K. HOSICO apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998319.99. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.87M
Hosico cat (HOSICO) kainos istorija USD
Stebėkite Hosico cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00029587
-2.42%
30 dienų
$ -0.0044
-27.05%
60 dienų
$ -0.039876
-77.06%
90 dienų
$ -0.000621
-4.98%
Hosico cat kainos pokytis šiandien
Šiandien HOSICO užfiksuotas $ -0.00029587 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hosico cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0044 (-27.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hosico cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOSICO rodiklis pasikeitė $ -0.039876 (-77.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hosico cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000621 (-4.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hosico cat (HOSICO) pokyčius?
Hosico cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hosico cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hosico cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hosico cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hosico cat (HOSICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hosico cat (HOSICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hosico cat prognozes.
Supratimas apie Hosico cat (HOSICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOSICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hosico cat (HOSICO)
Ieškote, kaip nusipirkti Hosico cat? Viskas paprasta ir patogu! Hosico cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.