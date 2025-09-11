Daugiau apie HOSICO

Hosico cat logotipas

Hosico cat kaina(HOSICO)

1 HOSICO į USD – tiesioginė kaina:

$0.01188
-2.43%1D
USD
Hosico cat (HOSICO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:15:36(UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.011282
24 val. žemiausia
$ 0.012816
24 val. aukščiausia

$ 0.011282
$ 0.012816
$ 0.07560010932805776
$ 0.00878996393067848
+0.72%

-2.42%

+11.44%

+11.44%

Hosico cat (HOSICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.011871. Per pastarąsias 24 valandas HOSICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011282 iki aukščiausios $ 0.012816 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOSICO kaina yra $ 0.07560010932805776, o žemiausia – $ 0.00878996393067848.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOSICO per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hosico cat (HOSICO) rinkos informacija

No.1099

$ 11.87M
$ 82.16K
$ 11.87M
1000.00M
1,000,000,000
999,998,319.99
99.99%

SOL

Dabartinė Hosico cat rinkos kapitalizacija yra $ 11.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.16K. HOSICO apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998319.99. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.87M

Hosico cat (HOSICO) kainos istorija USD

Stebėkite Hosico cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00029587-2.42%
30 dienų$ -0.0044-27.05%
60 dienų$ -0.039876-77.06%
90 dienų$ -0.000621-4.98%
Hosico cat kainos pokytis šiandien

Šiandien HOSICO užfiksuotas $ -0.00029587 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hosico cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0044 (-27.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hosico cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOSICO rodiklis pasikeitė $ -0.039876 (-77.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hosico cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000621 (-4.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hosico cat (HOSICO) pokyčius?

Peržiūrėkite Hosico cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hosico cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOSICOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hosico cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hosico cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hosico cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hosico cat (HOSICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hosico cat (HOSICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hosico cat prognozes.

Peržiūrėkite Hosico cat kainos prognozę dabar!

Hosico cat (HOSICO) Tokenomika

Supratimas apie Hosico cat (HOSICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOSICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hosico cat (HOSICO)

Ieškote, kaip nusipirkti Hosico cat? Viskas paprasta ir patogu! Hosico cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOSICO į vietos valiutas

1 Hosico cat(HOSICO) į VND
312.385365
1 Hosico cat(HOSICO) į AUD
A$0.01792521
1 Hosico cat(HOSICO) į GBP
0.00866583
1 Hosico cat(HOSICO) į EUR
0.01009035
1 Hosico cat(HOSICO) į USD
$0.011871
1 Hosico cat(HOSICO) į MYR
RM0.05009562
1 Hosico cat(HOSICO) į TRY
0.49003488
1 Hosico cat(HOSICO) į JPY
¥1.745037
1 Hosico cat(HOSICO) į ARS
ARS$16.9102395
1 Hosico cat(HOSICO) į RUB
1.0030995
1 Hosico cat(HOSICO) į INR
1.04737833
1 Hosico cat(HOSICO) į IDR
Rp194.60652624
1 Hosico cat(HOSICO) į KRW
16.51042422
1 Hosico cat(HOSICO) į PHP
0.67961475
1 Hosico cat(HOSICO) į EGP
￡E.0.57135123
1 Hosico cat(HOSICO) į BRL
R$0.0641034
1 Hosico cat(HOSICO) į CAD
C$0.01638198
1 Hosico cat(HOSICO) į BDT
1.4458878
1 Hosico cat(HOSICO) į NGN
17.90491059
1 Hosico cat(HOSICO) į COP
$46.55283876
1 Hosico cat(HOSICO) į ZAR
R.0.20786121
1 Hosico cat(HOSICO) į UAH
0.49003488
1 Hosico cat(HOSICO) į VES
Bs1.851876
1 Hosico cat(HOSICO) į CLP
$11.408031
1 Hosico cat(HOSICO) į PKR
Rs3.37148271
1 Hosico cat(HOSICO) į KZT
6.39941868
1 Hosico cat(HOSICO) į THB
฿0.37773522
1 Hosico cat(HOSICO) į TWD
NT$0.36016614
1 Hosico cat(HOSICO) į AED
د.إ0.04356657
1 Hosico cat(HOSICO) į CHF
Fr0.00937809
1 Hosico cat(HOSICO) į HKD
HK$0.09235638
1 Hosico cat(HOSICO) į AMD
֏4.53602781
1 Hosico cat(HOSICO) į MAD
.د.م0.10719513
1 Hosico cat(HOSICO) į MXN
$0.2208006
1 Hosico cat(HOSICO) į SAR
ريال0.04451625
1 Hosico cat(HOSICO) į PLN
0.04321044
1 Hosico cat(HOSICO) į RON
лв0.05152014
1 Hosico cat(HOSICO) į SEK
kr0.11111256
1 Hosico cat(HOSICO) į BGN
лв0.01982457
1 Hosico cat(HOSICO) į HUF
Ft3.99292956
1 Hosico cat(HOSICO) į CZK
0.24774777
1 Hosico cat(HOSICO) į KWD
د.ك0.003620655
1 Hosico cat(HOSICO) į ILS
0.03953043
1 Hosico cat(HOSICO) į AOA
Kz10.82124747
1 Hosico cat(HOSICO) į BHD
.د.ب0.004475367
1 Hosico cat(HOSICO) į BMD
$0.011871
1 Hosico cat(HOSICO) į DKK
kr0.07573698
1 Hosico cat(HOSICO) į HNL
L0.31113891
1 Hosico cat(HOSICO) į MUR
0.54084276
1 Hosico cat(HOSICO) į NAD
$0.20869218
1 Hosico cat(HOSICO) į NOK
kr0.11799774
1 Hosico cat(HOSICO) į NZD
$0.01994328
1 Hosico cat(HOSICO) į PAB
B/.0.011871
1 Hosico cat(HOSICO) į PGK
K0.05033304
1 Hosico cat(HOSICO) į QAR
ر.ق0.04321044
1 Hosico cat(HOSICO) į RSD
дин.1.18959291

Hosico cat išteklius

Išsamesnei Hosico cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Hosico cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hosico cat

Kiek Hosico cat(HOSICO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOSICO kaina USD valiuta yra 0.011871USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOSICO į USD kaina?
Dabartinė HOSICO kaina USD valiuta yra $ 0.011871. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hosico cat rinkos kapitalizacija?
HOSICO rinkos kapitalizacija yra $ 11.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOSICO apyvartoje?
HOSICO apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOSICO kaina?
HOSICO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07560010932805776USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOSICO kaina?
HOSICO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00878996393067848USD.
Kokia yra HOSICO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOSICO yra $ 82.16KUSD.
Ar HOSICO kaina šiais metais kils?
HOSICO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOSICO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:15:36(UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

