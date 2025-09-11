HOPR Token (HOPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.05792. Per pastarąsias 24 valandas HOPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05753 iki aukščiausios $ 0.0585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOPR kaina yra $ 0.97174497, o žemiausia – $ 0.030108303598352832.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HOPR Token (HOPR) rinkos informacija
Dabartinė HOPR Token rinkos kapitalizacija yra $ 19.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.23K. HOPR apyvartoje yra 341.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 394545361. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.92M
HOPR Token (HOPR) kainos istorija USD
Stebėkite HOPR Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003848
-0.66%
30 dienų
$ -0.00376
-6.10%
60 dienų
$ +0.01893
+48.55%
90 dienų
$ +0.01798
+45.01%
HOPR Token kainos pokytis šiandien
Šiandien HOPR užfiksuotas $ -0.0003848 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HOPR Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00376 (-6.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HOPR Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOPR rodiklis pasikeitė $ +0.01893 (+48.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HOPR Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01798 (+45.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HOPR Token (HOPR) pokyčius?
HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.
HOPR Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HOPR Token (HOPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HOPR Token (HOPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HOPR Token prognozes.
Supratimas apie HOPR Token (HOPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
