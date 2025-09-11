Daugiau apie HOPR

HOPR Token kaina(HOPR)

$0.05792
-0.66%1D
USD
HOPR Token (HOPR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:32(UTC+8)

HOPR Token (HOPR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05753
24 val. žemiausia
$ 0.0585
24 val. aukščiausia

$ 0.05753
$ 0.0585
$ 0.97174497
$ 0.030108303598352832
+0.01%

-0.66%

+0.48%

+0.48%

HOPR Token (HOPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.05792. Per pastarąsias 24 valandas HOPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05753 iki aukščiausios $ 0.0585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOPR kaina yra $ 0.97174497, o žemiausia – $ 0.030108303598352832.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HOPR Token (HOPR) rinkos informacija

No.915

$ 19.76M
$ 53.23K
$ 57.92M
341.17M
1,000,000,000
394,545,361
34.11%

ETH

Dabartinė HOPR Token rinkos kapitalizacija yra $ 19.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.23K. HOPR apyvartoje yra 341.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 394545361. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.92M

HOPR Token (HOPR) kainos istorija USD

Stebėkite HOPR Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003848-0.66%
30 dienų$ -0.00376-6.10%
60 dienų$ +0.01893+48.55%
90 dienų$ +0.01798+45.01%
HOPR Token kainos pokytis šiandien

Šiandien HOPR užfiksuotas $ -0.0003848 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HOPR Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00376 (-6.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HOPR Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOPR rodiklis pasikeitė $ +0.01893 (+48.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HOPR Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01798 (+45.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HOPR Token (HOPR) pokyčius?

Peržiūrėkite HOPR Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HOPR Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOPRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HOPR Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HOPR Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HOPR Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HOPR Token (HOPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HOPR Token (HOPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HOPR Token prognozes.

Peržiūrėkite HOPR Token kainos prognozę dabar!

HOPR Token (HOPR) Tokenomika

Supratimas apie HOPR Token (HOPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HOPR Token (HOPR)

Ieškote, kaip nusipirkti HOPR Token? Viskas paprasta ir patogu! HOPR Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOPR į vietos valiutas

1 HOPR Token(HOPR) į VND
1,524.1648
1 HOPR Token(HOPR) į AUD
A$0.0874592
1 HOPR Token(HOPR) į GBP
0.0422816
1 HOPR Token(HOPR) į EUR
0.049232
1 HOPR Token(HOPR) į USD
$0.05792
1 HOPR Token(HOPR) į MYR
RM0.2444224
1 HOPR Token(HOPR) į TRY
2.3909376
1 HOPR Token(HOPR) į JPY
¥8.51424
1 HOPR Token(HOPR) į ARS
ARS$82.50704
1 HOPR Token(HOPR) į RUB
4.89424
1 HOPR Token(HOPR) į INR
5.1050688
1 HOPR Token(HOPR) į IDR
Rp949.5080448
1 HOPR Token(HOPR) į KRW
80.4439296
1 HOPR Token(HOPR) į PHP
3.313024
1 HOPR Token(HOPR) į EGP
￡E.2.785952
1 HOPR Token(HOPR) į BRL
R$0.312768
1 HOPR Token(HOPR) į CAD
C$0.0799296
1 HOPR Token(HOPR) į BDT
7.054656
1 HOPR Token(HOPR) į NGN
87.3601568
1 HOPR Token(HOPR) į COP
$227.1367552
1 HOPR Token(HOPR) į ZAR
R.1.0130208
1 HOPR Token(HOPR) į UAH
2.3909376
1 HOPR Token(HOPR) į VES
Bs9.03552
1 HOPR Token(HOPR) į CLP
$55.66112
1 HOPR Token(HOPR) į PKR
Rs16.4498592
1 HOPR Token(HOPR) į KZT
31.2235136
1 HOPR Token(HOPR) į THB
฿1.8412768
1 HOPR Token(HOPR) į TWD
NT$1.7555552
1 HOPR Token(HOPR) į AED
د.إ0.2125664
1 HOPR Token(HOPR) į CHF
Fr0.0457568
1 HOPR Token(HOPR) į HKD
HK$0.4506176
1 HOPR Token(HOPR) į AMD
֏22.1318112
1 HOPR Token(HOPR) į MAD
.د.م0.5230176
1 HOPR Token(HOPR) į MXN
$1.077312
1 HOPR Token(HOPR) į SAR
ريال0.2172
1 HOPR Token(HOPR) į PLN
0.2108288
1 HOPR Token(HOPR) į RON
лв0.2507936
1 HOPR Token(HOPR) į SEK
kr0.5409728
1 HOPR Token(HOPR) į BGN
лв0.0967264
1 HOPR Token(HOPR) į HUF
Ft19.4622784
1 HOPR Token(HOPR) į CZK
1.2082112
1 HOPR Token(HOPR) į KWD
د.ك0.0176656
1 HOPR Token(HOPR) į ILS
0.1922944
1 HOPR Token(HOPR) į AOA
Kz52.9915872
1 HOPR Token(HOPR) į BHD
.د.ب0.02183584
1 HOPR Token(HOPR) į BMD
$0.05792
1 HOPR Token(HOPR) į DKK
kr0.3695296
1 HOPR Token(HOPR) į HNL
L1.5180832
1 HOPR Token(HOPR) į MUR
2.63536
1 HOPR Token(HOPR) į NAD
$1.0182336
1 HOPR Token(HOPR) į NOK
kr0.5751456
1 HOPR Token(HOPR) į NZD
$0.0973056
1 HOPR Token(HOPR) į PAB
B/.0.05792
1 HOPR Token(HOPR) į PGK
K0.2455808
1 HOPR Token(HOPR) į QAR
ر.ق0.2108288
1 HOPR Token(HOPR) į RSD
дин.5.8012672

HOPR Token išteklius

Išsamesnei HOPR Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HOPR Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HOPR Token

Kiek HOPR Token(HOPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOPR kaina USD valiuta yra 0.05792USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOPR į USD kaina?
Dabartinė HOPR kaina USD valiuta yra $ 0.05792. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HOPR Token rinkos kapitalizacija?
HOPR rinkos kapitalizacija yra $ 19.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOPR apyvartoje?
HOPR apyvartoje yra 341.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOPR kaina?
HOPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.97174497USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOPR kaina?
HOPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.030108303598352832USD.
Kokia yra HOPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOPR yra $ 53.23KUSD.
Ar HOPR kaina šiais metais kils?
HOPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
HOPR Token (HOPR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

