HOPR Token (HOPR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite HOPR Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HOPR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte HOPR Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

HOPR Token kainos prognozė
$0.05807
+0.83%
USD
Faktinis
Prognozė
HOPR Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, HOPR Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05807 prekybos kainą 2025 m.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, HOPR Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.060973 prekybos kainą 2026 m.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOPR ateities kaina yra $ 0.064022 su 10.25% augimo norma.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOPR ateities kaina yra $ 0.067223 su 15.76% augimo norma.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOPR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.070584, o augimo norma – 21.55%.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOPR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.074113, o augimo norma – 27.63%.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. HOPR Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.120723 prekybos kainą.

HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. HOPR Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.196645 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05807
    0.00%
  • 2026
    $ 0.060973
    5.00%
  • 2027
    $ 0.064022
    10.25%
  • 2028
    $ 0.067223
    15.76%
  • 2029
    $ 0.070584
    21.55%
  • 2030
    $ 0.074113
    27.63%
  • 2031
    $ 0.077819
    34.01%
  • 2032
    $ 0.081710
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.085795
    47.75%
  • 2034
    $ 0.090085
    55.13%
  • 2035
    $ 0.094589
    62.89%
  • 2036
    $ 0.099319
    71.03%
  • 2037
    $ 0.104285
    79.59%
  • 2038
    $ 0.109499
    88.56%
  • 2039
    $ 0.114974
    97.99%
  • 2040
    $ 0.120723
    107.89%
Trumpalaikės HOPR Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05807
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.058077
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.058125
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.058308
    0.41%
HOPR Token (HOPR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HOPR kaina yra $0.05807. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

HOPR Token (HOPR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOPR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.058077. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

HOPR Token (HOPR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOPR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.058125. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

HOPR Token (HOPR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOPR kaina yra $0.058308. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė HOPR Token kainų statistika

$ 0.05807
+0.83%

$ 19.82M
341.17M
$ 56.02K
--

Naujausia HOPR kaina yra $ 0.05807. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.02K.
Be to, HOPR turi 341.17M apyvartą ir $ 19.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti HOPR Token (HOPR)

Bandote įsigyti HOPR? Dabar galite HOPR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti HOPR Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HOPR dabar

HOPR Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje HOPR Token, dabartinė HOPR Token kaina yra 0.05808USD. Apyvartinė HOPR Token (HOPR) pasiūla yra 0.00 HOPR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.82M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000169
    $ 0.05812
    $ 0.05701
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000289
    $ 0.061
    $ 0.0557
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.004499
    $ 0.0976
    $ 0.05417
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas HOPR Token kaina pasikeitė $0.000169, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas HOPR Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.061 ir žemiausia $0.0557. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo HOPR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį HOPR Token įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004499 vertę. Tai rodo, kad HOPR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą HOPR Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HOPR kainų istoriją

Kaip veikia HOPR Token (HOPR) kainų prognozės modulis?

HOPR Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOPR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius HOPR Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOPR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti HOPR Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOPR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOPR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą HOPR Token potencialą.

Kodėl HOPR kainų prognozė yra svarbi?

HOPR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOPR dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOPR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOPR kainų prognozė?
Remiantis HOPR Token (HOPR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOPR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOPR 2026 m.?
1 vieneto HOPR Token (HOPR) kaina šiandien yra $0.05807. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOPR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOPR kaina 2027 m.?
HOPR Token (HOPR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOPR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOPR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HOPR Token (HOPR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOPR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HOPR Token (HOPR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOPR 2030 m.?
1 vieneto HOPR Token (HOPR) kaina šiandien yra $0.05807. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOPR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOPR kainų prognozė 2040 metams?
HOPR Token (HOPR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOPR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.