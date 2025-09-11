Daugiau apie HOME

Defi App logotipas

Defi App kaina(HOME)

1 HOME į USD – tiesioginė kaina:

$0.03822
$0.03822$0.03822
+4.54%1D
USD
Defi App (HOME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:31(UTC+8)

Defi App (HOME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03585
$ 0.03585$ 0.03585
24 val. žemiausia
$ 0.03873
$ 0.03873$ 0.03873
24 val. aukščiausia

$ 0.03585
$ 0.03585$ 0.03585

$ 0.03873
$ 0.03873$ 0.03873

$ 0.049096069815953707
$ 0.049096069815953707$ 0.049096069815953707

$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334

-0.89%

+4.54%

+3.54%

+3.54%

Defi App (HOME) realiojo laiko kaina yra $ 0.03822. Per pastarąsias 24 valandas HOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03585 iki aukščiausios $ 0.03873 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOME kaina yra $ 0.049096069815953707, o žemiausia – $ 0.017889405692103334.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOME per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – +4.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Defi App (HOME) rinkos informacija

No.374

$ 103.96M
$ 103.96M$ 103.96M

$ 800.42K
$ 800.42K$ 800.42K

$ 382.20M
$ 382.20M$ 382.20M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

Dabartinė Defi App rinkos kapitalizacija yra $ 103.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 800.42K. HOME apyvartoje yra 2.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.20M

Defi App (HOME) kainos istorija USD

Stebėkite Defi App kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0016598+4.54%
30 dienų$ -0.00105-2.68%
60 dienų$ +0.01347+54.42%
90 dienų$ +0.01372+56.00%
Defi App kainos pokytis šiandien

Šiandien HOME užfiksuotas $ +0.0016598 (+4.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Defi App 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00105 (-2.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Defi App 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOME rodiklis pasikeitė $ +0.01347 (+54.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Defi App 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01372 (+56.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Defi App (HOME) pokyčius?

Peržiūrėkite Defi App kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Defi App investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Defi App mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Defi App, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Defi App kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Defi App (HOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Defi App (HOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Defi App prognozes.

Peržiūrėkite Defi App kainos prognozę dabar!

Defi App (HOME) Tokenomika

Supratimas apie Defi App (HOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Defi App (HOME)

Ieškote, kaip nusipirkti Defi App? Viskas paprasta ir patogu! Defi App lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOME į vietos valiutas

Defi App išteklius

Išsamesnei Defi App analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Defi App svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Defi App

Kiek Defi App(HOME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOME kaina USD valiuta yra 0.03822USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOME į USD kaina?
Dabartinė HOME kaina USD valiuta yra $ 0.03822. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Defi App rinkos kapitalizacija?
HOME rinkos kapitalizacija yra $ 103.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOME apyvartoje?
HOME apyvartoje yra 2.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOME kaina?
HOME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.049096069815953707USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOME kaina?
HOME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017889405692103334USD.
Kokia yra HOME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOME yra $ 800.42KUSD.
Ar HOME kaina šiais metais kils?
HOME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:31(UTC+8)

Defi App (HOME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

