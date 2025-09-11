Defi App (HOME) realiojo laiko kaina yra $ 0.03822. Per pastarąsias 24 valandas HOME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03585 iki aukščiausios $ 0.03873 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOME kaina yra $ 0.049096069815953707, o žemiausia – $ 0.017889405692103334.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOME per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – +4.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Defi App (HOME) rinkos informacija
No.374
$ 103.96M
$ 103.96M$ 103.96M
$ 800.42K
$ 800.42K$ 800.42K
$ 382.20M
$ 382.20M$ 382.20M
2.72B
2.72B 2.72B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
27.20%
BSC
Dabartinė Defi App rinkos kapitalizacija yra $ 103.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 800.42K. HOME apyvartoje yra 2.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.20M
Defi App (HOME) kainos istorija USD
Stebėkite Defi App kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0016598
+4.54%
30 dienų
$ -0.00105
-2.68%
60 dienų
$ +0.01347
+54.42%
90 dienų
$ +0.01372
+56.00%
Defi App kainos pokytis šiandien
Šiandien HOME užfiksuotas $ +0.0016598 (+4.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Defi App 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00105 (-2.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Defi App 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOME rodiklis pasikeitė $ +0.01347 (+54.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Defi App 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01372 (+56.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Defi App (HOME) pokyčius?
Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.
Defi App galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Defi App investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Defi App mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Defi App, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Defi App kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Defi App (HOME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Defi App (HOME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Defi App prognozes.
Supratimas apie Defi App (HOME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Defi App (HOME)
Ieškote, kaip nusipirkti Defi App? Viskas paprasta ir patogu! Defi App lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.