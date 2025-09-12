Defi App (HOME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Defi App kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HOME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Defi App kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Defi App kainos prognozė
$0.03782
-4.15%
USD
Faktinis
Prognozė
Defi App Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Defi App galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03782 prekybos kainą 2025 m.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Defi App galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.039711 prekybos kainą 2026 m.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOME ateities kaina yra $ 0.041696 su 10.25% augimo norma.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOME ateities kaina yra $ 0.043781 su 15.76% augimo norma.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.045970, o augimo norma – 21.55%.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.048268, o augimo norma – 27.63%.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Defi App kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.078625 prekybos kainą.

Defi App (HOME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Defi App kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.128071 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03782
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039711
    5.00%
  • 2027
    $ 0.041696
    10.25%
  • 2028
    $ 0.043781
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045970
    21.55%
  • 2030
    $ 0.048268
    27.63%
  • 2031
    $ 0.050682
    34.01%
  • 2032
    $ 0.053216
    40.71%
  • 2033
    $ 0.055877
    47.75%
  • 2034
    $ 0.058671
    55.13%
  • 2035
    $ 0.061604
    62.89%
  • 2036
    $ 0.064685
    71.03%
  • 2037
    $ 0.067919
    79.59%
  • 2038
    $ 0.071315
    88.56%
  • 2039
    $ 0.074881
    97.99%
  • 2040
    $ 0.078625
    107.89%
Trumpalaikės Defi App kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03782
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.037825
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.037856
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.037975
    0.41%
Defi App (HOME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HOME kaina yra $0.03782. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Defi App (HOME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.037825. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Defi App (HOME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.037856. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Defi App (HOME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOME kaina yra $0.037975. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Defi App kainų statistika

$ 0.03782
$ 0.03782$ 0.03782

-4.15%

$ 102.84M
$ 102.84M$ 102.84M

2.72B
2.72B 2.72B

$ 757.42K
$ 757.42K$ 757.42K

Naujausia HOME kaina yra $ 0.03782. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 757.42K.
Be to, HOME turi 2.72B apyvartą ir $ 102.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Defi App (HOME)

Bandote įsigyti HOME? Dabar galite HOME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Defi App ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HOME dabar

Defi App istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Defi App, dabartinė Defi App kaina yra 0.03781USD. Apyvartinė Defi App (HOME) pasiūla yra 0.00 HOME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $102.84M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.001159
    $ 0.0402
    $ 0.03776
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.002919
    $ 0.04182
    $ 0.03582
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.006859
    $ 0.04935
    $ 0.0345
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Defi App kaina pasikeitė $-0.001159, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Defi App buvo prekiaujama aukščiausia $0.04182 ir žemiausia $0.03582. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo HOME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Defi App įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006859 vertę. Tai rodo, kad HOME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Defi App kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HOME kainų istoriją

Kaip veikia Defi App (HOME) kainų prognozės modulis?

Defi App Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Defi App ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Defi App kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Defi App potencialą.

Kodėl HOME kainų prognozė yra svarbi?

HOME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOME dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOME kainų prognozė?
Remiantis Defi App (HOME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOME 2026 m.?
1 vieneto Defi App (HOME) kaina šiandien yra $0.03782. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOME kaina 2027 m.?
Defi App (HOME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Defi App (HOME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Defi App (HOME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOME 2030 m.?
1 vieneto Defi App (HOME) kaina šiandien yra $0.03782. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOME kainų prognozė 2040 metams?
Defi App (HOME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOME kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:01:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.