Helium Network Token (HNT) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.32
$ 2.32
24 val. žemiausia
$ 2.721
$ 2.721
24 val. aukščiausia
$ 2.32
$ 2.32
$ 2.721
$ 2.721
$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127
+0.41%
+12.95%
+12.75%
+12.75%
Helium Network Token (HNT) realiojo laiko kaina yra $ 2.687. Per pastarąsias 24 valandas HNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.32 iki aukščiausios $ 2.721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNT kaina yra $ 55.218178738443264, o žemiausia – $ 0.253390913127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +12.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Helium Network Token (HNT) rinkos informacija
No.132
$ 500.15M
$ 500.15M
$ 1.98M
$ 1.98M
$ 599.20M
$ 599.20M
186.14M
186.14M
223,000,000
223,000,000
186,135,243.5637984
186,135,243.5637984
83.46%
0.01%
SOL
Dabartinė Helium Network Token rinkos kapitalizacija yra $ 500.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.98M. HNT apyvartoje yra 186.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 186135243.5637984. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 599.20M
Helium Network Token (HNT) kainos istorija USD
Stebėkite Helium Network Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.30784
+12.95%
30 dienų
$ -0.213
-7.35%
60 dienų
$ -0.437
-13.99%
90 dienų
$ +0.158
+6.24%
Helium Network Token kainos pokytis šiandien
Šiandien HNT užfiksuotas $ +0.30784 (+12.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Helium Network Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.213 (-7.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Helium Network Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HNT rodiklis pasikeitė $ -0.437 (-13.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Helium Network Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.158 (+6.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Helium Network Token (HNT) pokyčius?
Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.
Helium Network Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Helium Network Token (HNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helium Network Token (HNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helium Network Token prognozes.
Supratimas apie Helium Network Token (HNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Helium Network Token (HNT)
