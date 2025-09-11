Daugiau apie HNT

HNT Kainos informacija

HNT Baltoji knyga

HNT Oficiali svetainė

HNT Tokenomika

HNT Kainų prognozė

HNT Istorija

HNT pirkimo vadovas

HNTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HNT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Helium Network Token logotipas

Helium Network Token kaina(HNT)

1 HNT į USD – tiesioginė kaina:

$2.685
$2.685$2.685
+12.95%1D
USD
Helium Network Token (HNT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:16(UTC+8)

Helium Network Token (HNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.32
$ 2.32$ 2.32
24 val. žemiausia
$ 2.721
$ 2.721$ 2.721
24 val. aukščiausia

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 2.721
$ 2.721$ 2.721

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

+0.41%

+12.95%

+12.75%

+12.75%

Helium Network Token (HNT) realiojo laiko kaina yra $ 2.687. Per pastarąsias 24 valandas HNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.32 iki aukščiausios $ 2.721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNT kaina yra $ 55.218178738443264, o žemiausia – $ 0.253390913127.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +12.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Helium Network Token (HNT) rinkos informacija

No.132

$ 500.15M
$ 500.15M$ 500.15M

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

$ 599.20M
$ 599.20M$ 599.20M

186.14M
186.14M 186.14M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,135,243.5637984
186,135,243.5637984 186,135,243.5637984

83.46%

0.01%

SOL

Dabartinė Helium Network Token rinkos kapitalizacija yra $ 500.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.98M. HNT apyvartoje yra 186.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 186135243.5637984. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 599.20M

Helium Network Token (HNT) kainos istorija USD

Stebėkite Helium Network Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.30784+12.95%
30 dienų$ -0.213-7.35%
60 dienų$ -0.437-13.99%
90 dienų$ +0.158+6.24%
Helium Network Token kainos pokytis šiandien

Šiandien HNT užfiksuotas $ +0.30784 (+12.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Helium Network Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.213 (-7.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Helium Network Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HNT rodiklis pasikeitė $ -0.437 (-13.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Helium Network Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.158 (+6.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Helium Network Token (HNT) pokyčius?

Peržiūrėkite Helium Network Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Helium Network Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Helium Network Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Helium Network Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Helium Network Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Helium Network Token (HNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helium Network Token (HNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helium Network Token prognozes.

Peržiūrėkite Helium Network Token kainos prognozę dabar!

Helium Network Token (HNT) Tokenomika

Supratimas apie Helium Network Token (HNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Helium Network Token (HNT)

Ieškote, kaip nusipirkti Helium Network Token? Viskas paprasta ir patogu! Helium Network Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HNT į vietos valiutas

1 Helium Network Token(HNT) į VND
70,708.405
1 Helium Network Token(HNT) į AUD
A$4.05737
1 Helium Network Token(HNT) į GBP
1.96151
1 Helium Network Token(HNT) į EUR
2.28395
1 Helium Network Token(HNT) į USD
$2.687
1 Helium Network Token(HNT) į MYR
RM11.33914
1 Helium Network Token(HNT) į TRY
110.94623
1 Helium Network Token(HNT) į JPY
¥394.989
1 Helium Network Token(HNT) į ARS
ARS$3,827.6315
1 Helium Network Token(HNT) į RUB
229.57728
1 Helium Network Token(HNT) į INR
237.18149
1 Helium Network Token(HNT) į IDR
Rp44,049.17328
1 Helium Network Token(HNT) į KRW
3,742.31925
1 Helium Network Token(HNT) į PHP
153.80388
1 Helium Network Token(HNT) į EGP
￡E.129.48653
1 Helium Network Token(HNT) į BRL
R$14.5098
1 Helium Network Token(HNT) į CAD
C$3.70806
1 Helium Network Token(HNT) į BDT
327.2766
1 Helium Network Token(HNT) į NGN
4,052.77523
1 Helium Network Token(HNT) į COP
$10,537.23172
1 Helium Network Token(HNT) į ZAR
R.47.07624
1 Helium Network Token(HNT) į UAH
110.91936
1 Helium Network Token(HNT) į VES
Bs419.172
1 Helium Network Token(HNT) į CLP
$2,582.207
1 Helium Network Token(HNT) į PKR
Rs763.13487
1 Helium Network Token(HNT) į KZT
1,448.50796
1 Helium Network Token(HNT) į THB
฿85.50034
1 Helium Network Token(HNT) į TWD
NT$81.46984
1 Helium Network Token(HNT) į AED
د.إ9.86129
1 Helium Network Token(HNT) į CHF
Fr2.12273
1 Helium Network Token(HNT) į HKD
HK$20.90486
1 Helium Network Token(HNT) į AMD
֏1,026.72957
1 Helium Network Token(HNT) į MAD
.د.م24.26361
1 Helium Network Token(HNT) į MXN
$50.03194
1 Helium Network Token(HNT) į SAR
ريال10.07625
1 Helium Network Token(HNT) į PLN
9.78068
1 Helium Network Token(HNT) į RON
лв11.63471
1 Helium Network Token(HNT) į SEK
kr25.15032
1 Helium Network Token(HNT) į BGN
лв4.48729
1 Helium Network Token(HNT) į HUF
Ft904.09489
1 Helium Network Token(HNT) į CZK
56.10456
1 Helium Network Token(HNT) į KWD
د.ك0.819535
1 Helium Network Token(HNT) į ILS
8.92084
1 Helium Network Token(HNT) į AOA
Kz2,449.38859
1 Helium Network Token(HNT) į BHD
.د.ب1.012999
1 Helium Network Token(HNT) į BMD
$2.687
1 Helium Network Token(HNT) į DKK
kr17.14306
1 Helium Network Token(HNT) į HNL
L70.42627
1 Helium Network Token(HNT) į MUR
122.41972
1 Helium Network Token(HNT) į NAD
$47.23746
1 Helium Network Token(HNT) į NOK
kr26.68191
1 Helium Network Token(HNT) į NZD
$4.51416
1 Helium Network Token(HNT) į PAB
B/.2.687
1 Helium Network Token(HNT) į PGK
K11.39288
1 Helium Network Token(HNT) į QAR
ر.ق9.78068
1 Helium Network Token(HNT) į RSD
дин.269.21053

Helium Network Token išteklius

Išsamesnei Helium Network Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Helium Network Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Helium Network Token

Kiek Helium Network Token(HNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HNT kaina USD valiuta yra 2.687USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HNT į USD kaina?
Dabartinė HNT kaina USD valiuta yra $ 2.687. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Helium Network Token rinkos kapitalizacija?
HNT rinkos kapitalizacija yra $ 500.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HNT apyvartoje?
HNT apyvartoje yra 186.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HNT kaina?
HNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 55.218178738443264USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HNT kaina?
HNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.253390913127USD.
Kokia yra HNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HNT yra $ 1.98MUSD.
Ar HNT kaina šiais metais kils?
HNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:16(UTC+8)

Helium Network Token (HNT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HNT-į-USD skaičiuoklė

Suma

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2.687 USD

Prekiauti HNT

HNTUSDT
$2.685
$2.685$2.685
+12.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis