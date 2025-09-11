Daugiau apie HIPPO

Sudeng kaina(HIPPO)

1 HIPPO į USD – tiesioginė kaina:

$0.001968
$0.001968$0.001968
+1.44%1D
Sudeng (HIPPO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:07:28(UTC+8)

Sudeng (HIPPO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001861
$ 0.001861$ 0.001861
24 val. žemiausia
$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204
24 val. aukščiausia

$ 0.001861
$ 0.001861$ 0.001861

$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204

$ 0.029890731772073086
$ 0.029890731772073086$ 0.029890731772073086

$ 0.001332187725563984
$ 0.001332187725563984$ 0.001332187725563984

-0.26%

+1.44%

+15.62%

+15.62%

Sudeng (HIPPO) realiojo laiko kaina yra $ 0.001968. Per pastarąsias 24 valandas HIPPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001861 iki aukščiausios $ 0.00204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIPPO kaina yra $ 0.029890731772073086, o žemiausia – $ 0.001332187725563984.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIPPO per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sudeng (HIPPO) rinkos informacija

No.934

$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M

$ 43.32K
$ 43.32K$ 43.32K

$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

SUI

Dabartinė Sudeng rinkos kapitalizacija yra $ 19.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.32K. HIPPO apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.68M

Sudeng (HIPPO) kainos istorija USD

Stebėkite Sudeng kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002794+1.44%
30 dienų$ -0.000402-16.97%
60 dienų$ +0.000074+3.90%
90 dienų$ +0.000354+21.93%
Sudeng kainos pokytis šiandien

Šiandien HIPPO užfiksuotas $ +0.00002794 (+1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sudeng 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000402 (-16.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sudeng 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIPPO rodiklis pasikeitė $ +0.000074 (+3.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sudeng 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000354 (+21.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sudeng (HIPPO) pokyčius?

Peržiūrėkite Sudeng kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sudeng (HIPPO)

No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.

Sudeng galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sudeng investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HIPPOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sudeng mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sudeng, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sudeng kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sudeng (HIPPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sudeng (HIPPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sudeng prognozes.

Peržiūrėkite Sudeng kainos prognozę dabar!

Sudeng (HIPPO) Tokenomika

Supratimas apie Sudeng (HIPPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIPPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sudeng (HIPPO)

Ieškote, kaip nusipirkti Sudeng? Viskas paprasta ir patogu! Sudeng lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HIPPO į vietos valiutas

Sudeng išteklius

Išsamesnei Sudeng analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sudeng

Kiek Sudeng(HIPPO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HIPPO kaina USD valiuta yra 0.001968USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HIPPO į USD kaina?
Dabartinė HIPPO kaina USD valiuta yra $ 0.001968. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sudeng rinkos kapitalizacija?
HIPPO rinkos kapitalizacija yra $ 19.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HIPPO apyvartoje?
HIPPO apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HIPPO kaina?
HIPPO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.029890731772073086USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HIPPO kaina?
HIPPO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001332187725563984USD.
Kokia yra HIPPO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HIPPO yra $ 43.32KUSD.
Ar HIPPO kaina šiais metais kils?
HIPPO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HIPPO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:07:28(UTC+8)

Sudeng (HIPPO) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

