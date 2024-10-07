Sudeng (HIPPO) Tokenomika
Sudeng (HIPPO) Informacija
No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.
Sudeng (HIPPO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Sudeng (HIPPO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Sudeng tokeno struktūra (HIPPO)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami HIPPO tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones.
1. Issuance Mechanism
- Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.
- Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).
- Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects.
2. Allocation Mechanism
While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices:
|Allocation Category
|Description
|Community/DEX Liquidity
|Majority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading.
|Philanthropy Fund
|A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
|Team/Development
|Not explicitly stated, but community-driven management is emphasized.
|Marketing/Community
|Community engagement and meme propagation are core to the token’s growth.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use:
- Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins.
- Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.
- Incentives:
- Community participation and meme culture propagation.
- Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives.
- No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.
4. Locking Mechanism
- Locking/Unlocking:
- There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng).
- As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified.
- The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.
5. Unlocking Time
- Unlocking Schedule:
- Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch.
- No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.
6. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Community launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction
|Allocation
|Community/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied)
|Usage/Incentives
|Speculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth
|Locking
|No formal locking; tokens are liquid and tradable from launch
|Unlocking
|No vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch
7. Additional Context and Implications
- Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.
- Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.
- Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.
- No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections.
8. References
- KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025
- HTX Exchange: HIPPO Token Information
- Kraken: sudeng (HIPPO) Price
- Official HIPPO Website
- SuiScan Explorer: sudeng Token
9. Conclusion
sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.
Sudeng (HIPPO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sudeng (HIPPO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HIPPO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HIPPO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HIPPO tokenomiką, galite peržiūrėti HIPPO tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti HIPPO
Norite įtraukti Sudeng (HIPPO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HIPPO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Sudeng (HIPPO) Kainų istorija
HIPPO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
HIPPO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda HIPPO? Mūsų HIPPO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Sudeng (HIPPO)
Suma
1 HIPPO = 0.002138 USD