GSYS (GSYS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01658. Per pastarąsias 24 valandas GSYS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01577 iki aukščiausios $ 0.01692 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GSYS kaina yra $ 1.7435343495280362, o žemiausia – $ 0.011818060067975832.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GSYS per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GSYS (GSYS) rinkos informacija
No.4221
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 30.97K
$ 30.97K$ 30.97K
$ 547.14K
$ 547.14K$ 547.14K
0.00
0.00 0.00
33,000,000
33,000,000 33,000,000
33,000,000
33,000,000 33,000,000
0.00%
GSYS
Dabartinė GSYS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.97K. GSYS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 33000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 547.14K
GSYS (GSYS) kainos istorija USD
Stebėkite GSYS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005188
+3.23%
30 dienų
$ -0.00841
-33.66%
60 dienų
$ -0.00408
-19.75%
90 dienų
$ -0.00078
-4.50%
GSYS kainos pokytis šiandien
Šiandien GSYS užfiksuotas $ +0.0005188 (+3.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GSYS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00841 (-33.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GSYS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GSYS rodiklis pasikeitė $ -0.00408 (-19.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GSYS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00078 (-4.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GSYS (GSYS) pokyčius?
Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.
GSYS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GSYS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GSYS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GSYS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GSYS (GSYS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GSYS (GSYS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GSYS prognozes.
Supratimas apie GSYS (GSYS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GSYSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GSYS (GSYS)
Ieškote, kaip nusipirkti GSYS? Viskas paprasta ir patogu! GSYS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.