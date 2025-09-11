Daugiau apie GSWIFT

GameSwift logotipas

GameSwift kaina(GSWIFT)

1 GSWIFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.005898
$0.005898$0.005898
+0.08%1D
USD
GameSwift (GSWIFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:03:04(UTC+8)

GameSwift (GSWIFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005868
$ 0.005868$ 0.005868
24 val. žemiausia
$ 0.005933
$ 0.005933$ 0.005933
24 val. aukščiausia

$ 0.005868
$ 0.005868$ 0.005868

$ 0.005933
$ 0.005933$ 0.005933

$ 0.8309490782266589
$ 0.8309490782266589$ 0.8309490782266589

$ 0.005539285387010958
$ 0.005539285387010958$ 0.005539285387010958

+0.01%

+0.08%

-8.83%

-8.83%

GameSwift (GSWIFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005898. Per pastarąsias 24 valandas GSWIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005868 iki aukščiausios $ 0.005933 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GSWIFT kaina yra $ 0.8309490782266589, o žemiausia – $ 0.005539285387010958.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GSWIFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GameSwift (GSWIFT) rinkos informacija

No.1837

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

360.77M
360.77M 360.77M

1,396,500,000
1,396,500,000 1,396,500,000

771,112,759
771,112,759 771,112,759

25.83%

ARB

Dabartinė GameSwift rinkos kapitalizacija yra $ 2.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.60K. GSWIFT apyvartoje yra 360.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 771112759. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.24M

GameSwift (GSWIFT) kainos istorija USD

Stebėkite GameSwift kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000471+0.08%
30 dienų$ -0.001633-21.69%
60 dienų$ -0.001194-16.84%
90 dienų$ -0.002727-31.62%
GameSwift kainos pokytis šiandien

Šiandien GSWIFT užfiksuotas $ +0.00000471 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GameSwift 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001633 (-21.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GameSwift 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GSWIFT rodiklis pasikeitė $ -0.001194 (-16.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GameSwift 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002727 (-31.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GameSwift (GSWIFT) pokyčius?

Peržiūrėkite GameSwift kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GameSwift (GSWIFT)

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

GameSwift galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GameSwift investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GSWIFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GameSwift mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GameSwift, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GameSwift kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GameSwift (GSWIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GameSwift (GSWIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GameSwift prognozes.

Peržiūrėkite GameSwift kainos prognozę dabar!

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika

Supratimas apie GameSwift (GSWIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GSWIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GameSwift (GSWIFT)

Ieškote, kaip nusipirkti GameSwift? Viskas paprasta ir patogu! GameSwift lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GSWIFT į vietos valiutas

1 GameSwift(GSWIFT) į VND
155.20587
1 GameSwift(GSWIFT) į AUD
A$0.00890598
1 GameSwift(GSWIFT) į GBP
0.00430554
1 GameSwift(GSWIFT) į EUR
0.0050133
1 GameSwift(GSWIFT) į USD
$0.005898
1 GameSwift(GSWIFT) į MYR
RM0.02488956
1 GameSwift(GSWIFT) į TRY
0.24346944
1 GameSwift(GSWIFT) į JPY
¥0.867006
1 GameSwift(GSWIFT) į ARS
ARS$8.401701
1 GameSwift(GSWIFT) į RUB
0.498381
1 GameSwift(GSWIFT) į INR
0.51984972
1 GameSwift(GSWIFT) į IDR
Rp96.68850912
1 GameSwift(GSWIFT) į KRW
8.20305636
1 GameSwift(GSWIFT) į PHP
0.33718866
1 GameSwift(GSWIFT) į EGP
￡E.0.2836938
1 GameSwift(GSWIFT) į BRL
R$0.0318492
1 GameSwift(GSWIFT) į CAD
C$0.00813924
1 GameSwift(GSWIFT) į BDT
0.7183764
1 GameSwift(GSWIFT) į NGN
8.90934186
1 GameSwift(GSWIFT) į COP
$23.12936088
1 GameSwift(GSWIFT) į ZAR
R.0.10315602
1 GameSwift(GSWIFT) į UAH
0.24346944
1 GameSwift(GSWIFT) į VES
Bs0.920088
1 GameSwift(GSWIFT) į CLP
$5.667978
1 GameSwift(GSWIFT) į PKR
Rs1.67509098
1 GameSwift(GSWIFT) į KZT
3.17949384
1 GameSwift(GSWIFT) į THB
฿0.1875564
1 GameSwift(GSWIFT) į TWD
NT$0.17876838
1 GameSwift(GSWIFT) į AED
د.إ0.02164566
1 GameSwift(GSWIFT) į CHF
Fr0.00465942
1 GameSwift(GSWIFT) į HKD
HK$0.04588644
1 GameSwift(GSWIFT) į AMD
֏2.25368478
1 GameSwift(GSWIFT) į MAD
.د.م0.05325894
1 GameSwift(GSWIFT) į MXN
$0.10964382
1 GameSwift(GSWIFT) į SAR
ريال0.0221175
1 GameSwift(GSWIFT) į PLN
0.02146872
1 GameSwift(GSWIFT) į RON
лв0.02553834
1 GameSwift(GSWIFT) į SEK
kr0.05508732
1 GameSwift(GSWIFT) į BGN
лв0.00984966
1 GameSwift(GSWIFT) į HUF
Ft1.98184596
1 GameSwift(GSWIFT) į CZK
0.12303228
1 GameSwift(GSWIFT) į KWD
د.ك0.00179889
1 GameSwift(GSWIFT) į ILS
0.01958136
1 GameSwift(GSWIFT) į AOA
Kz5.39613918
1 GameSwift(GSWIFT) į BHD
.د.ب0.002223546
1 GameSwift(GSWIFT) į BMD
$0.005898
1 GameSwift(GSWIFT) į DKK
kr0.03762924
1 GameSwift(GSWIFT) į HNL
L0.15458658
1 GameSwift(GSWIFT) į MUR
0.268359
1 GameSwift(GSWIFT) į NAD
$0.10368684
1 GameSwift(GSWIFT) į NOK
kr0.05856714
1 GameSwift(GSWIFT) į NZD
$0.00990864
1 GameSwift(GSWIFT) į PAB
B/.0.005898
1 GameSwift(GSWIFT) į PGK
K0.02500752
1 GameSwift(GSWIFT) į QAR
ر.ق0.02146872
1 GameSwift(GSWIFT) į RSD
дин.0.5906847

GameSwift išteklius

Išsamesnei GameSwift analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GameSwift svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GameSwift

Kiek GameSwift(GSWIFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GSWIFT kaina USD valiuta yra 0.005898USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GSWIFT į USD kaina?
Dabartinė GSWIFT kaina USD valiuta yra $ 0.005898. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GameSwift rinkos kapitalizacija?
GSWIFT rinkos kapitalizacija yra $ 2.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GSWIFT apyvartoje?
GSWIFT apyvartoje yra 360.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GSWIFT kaina?
GSWIFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8309490782266589USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GSWIFT kaina?
GSWIFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005539285387010958USD.
Kokia yra GSWIFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GSWIFT yra $ 33.60KUSD.
Ar GSWIFT kaina šiais metais kils?
GSWIFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GSWIFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:03:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

