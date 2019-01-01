GameSwift (GSWIFT) Tokenomika

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGameSwift (GSWIFT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

GameSwift (GSWIFT) Informacija

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://gswift.community/
Baltoji knyga:
https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GameSwift (GSWIFT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
Bendra pasiūla:
$ 771.11M
$ 771.11M$ 771.11M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 360.77M
$ 360.77M$ 360.77M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.60M
$ 8.60M$ 8.60M
Visų laikų rekordas:
$ 1.389
$ 1.389$ 1.389
Visų laikų minimumas:
$ 0.005539285387010958
$ 0.005539285387010958$ 0.005539285387010958
Dabartinė kaina:
$ 0.006155
$ 0.006155$ 0.006155

GameSwift (GSWIFT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GameSwift (GSWIFT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GSWIFT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GSWIFT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GSWIFT tokenomiką, galite peržiūrėti GSWIFT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti GSWIFT

Norite įtraukti GameSwift (GSWIFT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius GSWIFT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

GameSwift (GSWIFT) Kainų istorija

GSWIFT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

GSWIFT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GSWIFT? Mūsų GSWIFT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.