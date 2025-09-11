Daugiau apie XAUT

Tether Gold kaina(XAUT)

$3,634.55
-0.19%1D
Tether Gold (XAUT) kainos grafikas realiu laiku
Tether Gold (XAUT) kainos informacija (USD)

$ 3,630.26
$ 3,668.85
$ 3,630.26
$ 3,668.85
$ 3,670.3560227356147
$ 1,408.88233399
-0.15%

-0.19%

+2.72%

+2.72%

Tether Gold (XAUT) realiojo laiko kaina yra $ 3,634.55. Per pastarąsias 24 valandas XAUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 3,630.26 iki aukščiausios $ 3,668.85 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAUT kaina yra $ 3,670.3560227356147, o žemiausia – $ 1,408.88233399.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAUT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tether Gold (XAUT) rinkos informacija

No.87

$ 896.00M
$ 896.00M$ 896.00M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 896.00M
$ 896.00M$ 896.00M

246.52K
246.52K 246.52K

246,524
246,524 246,524

0.02%

ETH

Dabartinė Tether Gold rinkos kapitalizacija yra $ 896.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.19M. XAUT apyvartoje yra 246.52K vienetų, o bendras kiekis siekia 246524. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 896.00M

Tether Gold (XAUT) kainos istorija USD

Stebėkite Tether Gold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -6.9188-0.19%
30 dienų$ +274.03+8.15%
60 dienų$ +291.44+8.71%
90 dienų$ +219.25+6.41%
Tether Gold kainos pokytis šiandien

Šiandien XAUT užfiksuotas $ -6.9188 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tether Gold 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +274.03 (+8.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tether Gold 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XAUT rodiklis pasikeitė $ +291.44 (+8.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tether Gold 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +219.25 (+6.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tether Gold (XAUT) pokyčius?

Peržiūrėkite Tether Gold kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tether Gold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XAUTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tether Gold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tether Gold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tether Gold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tether Gold (XAUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tether Gold (XAUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tether Gold prognozes.

Peržiūrėkite Tether Gold kainos prognozę dabar!

Tether Gold (XAUT) Tokenomika

Supratimas apie Tether Gold (XAUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tether Gold (XAUT)

Ieškote, kaip nusipirkti Tether Gold? Viskas paprasta ir patogu! Tether Gold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XAUT į vietos valiutas

1 Tether Gold(XAUT) į VND
95,643,183.25
1 Tether Gold(XAUT) į AUD
A$5,488.1705
1 Tether Gold(XAUT) į GBP
2,653.2215
1 Tether Gold(XAUT) į EUR
3,089.3675
1 Tether Gold(XAUT) į USD
$3,634.55
1 Tether Gold(XAUT) į MYR
RM15,337.801
1 Tether Gold(XAUT) į TRY
150,034.224
1 Tether Gold(XAUT) į JPY
¥534,278.85
1 Tether Gold(XAUT) į ARS
ARS$5,177,416.475
1 Tether Gold(XAUT) į RUB
307,083.1295
1 Tether Gold(XAUT) į INR
320,676.3465
1 Tether Gold(XAUT) į IDR
Rp59,582,777.352
1 Tether Gold(XAUT) į KRW
5,055,004.831
1 Tether Gold(XAUT) į PHP
207,932.6055
1 Tether Gold(XAUT) į EGP
￡E.174,967.237
1 Tether Gold(XAUT) į BRL
R$19,626.57
1 Tether Gold(XAUT) į CAD
C$5,015.679
1 Tether Gold(XAUT) į BDT
442,688.19
1 Tether Gold(XAUT) į NGN
5,481,955.4195
1 Tether Gold(XAUT) į COP
$14,253,105.898
1 Tether Gold(XAUT) į ZAR
R.63,568.2795
1 Tether Gold(XAUT) į UAH
150,034.224
1 Tether Gold(XAUT) į VES
Bs566,989.8
1 Tether Gold(XAUT) į CLP
$3,492,802.55
1 Tether Gold(XAUT) į PKR
Rs1,032,248.5455
1 Tether Gold(XAUT) į KZT
1,959,313.214
1 Tether Gold(XAUT) į THB
฿115,505.999
1 Tether Gold(XAUT) į TWD
NT$110,381.2835
1 Tether Gold(XAUT) į AED
د.إ13,338.7985
1 Tether Gold(XAUT) į CHF
Fr2,871.2945
1 Tether Gold(XAUT) į HKD
HK$28,276.799
1 Tether Gold(XAUT) į AMD
֏1,388,797.9005
1 Tether Gold(XAUT) į MAD
.د.م32,819.9865
1 Tether Gold(XAUT) į MXN
$67,602.63
1 Tether Gold(XAUT) į SAR
ريال13,629.5625
1 Tether Gold(XAUT) į PLN
13,229.762
1 Tether Gold(XAUT) į RON
лв15,773.947
1 Tether Gold(XAUT) į SEK
kr33,983.0425
1 Tether Gold(XAUT) į BGN
лв6,069.6985
1 Tether Gold(XAUT) į HUF
Ft1,221,681.2915
1 Tether Gold(XAUT) į CZK
75,816.713
1 Tether Gold(XAUT) į KWD
د.ك1,108.53775
1 Tether Gold(XAUT) į ILS
12,103.0515
1 Tether Gold(XAUT) į AOA
Kz3,325,286.1405
1 Tether Gold(XAUT) į BHD
.د.ب1,370.22535
1 Tether Gold(XAUT) į BMD
$3,634.55
1 Tether Gold(XAUT) į DKK
kr23,188.429
1 Tether Gold(XAUT) į HNL
L95,261.5555
1 Tether Gold(XAUT) į MUR
165,590.098
1 Tether Gold(XAUT) į NAD
$63,895.389
1 Tether Gold(XAUT) į NOK
kr36,091.0815
1 Tether Gold(XAUT) į NZD
$6,106.044
1 Tether Gold(XAUT) į PAB
B/.3,634.55
1 Tether Gold(XAUT) į PGK
K15,410.492
1 Tether Gold(XAUT) į QAR
ر.ق13,229.762
1 Tether Gold(XAUT) į RSD
дин.364,000.1825

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tether Gold

Kiek Tether Gold(XAUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XAUT kaina USD valiuta yra 3,634.55USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XAUT į USD kaina?
Dabartinė XAUT kaina USD valiuta yra $ 3,634.55. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tether Gold rinkos kapitalizacija?
XAUT rinkos kapitalizacija yra $ 896.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XAUT apyvartoje?
XAUT apyvartoje yra 246.52KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XAUT kaina?
XAUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3,670.3560227356147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XAUT kaina?
XAUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,408.88233399USD.
Kokia yra XAUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XAUT yra $ 1.19MUSD.
Ar XAUT kaina šiais metais kils?
XAUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XAUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

