Grand Base logotipas

Grand Base kaina(GRAND)

1 GRAND į USD – tiesioginė kaina:

$0.298
$0.298$0.298
0.00%1D
USD
Grand Base (GRAND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:09(UTC+8)

Grand Base (GRAND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 val. žemiausia
$ 0.298
$ 0.298$ 0.298
24 val. aukščiausia

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grand Base (GRAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.298. Per pastarąsias 24 valandas GRAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.298 iki aukščiausios $ 0.298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAND kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Grand Base (GRAND) rinkos informacija

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BASE

Dabartinė Grand Base rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GRAND apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90M

Grand Base (GRAND) kainos istorija USD

Stebėkite Grand Base kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ 00.00%
Grand Base kainos pokytis šiandien

Šiandien GRAND užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Grand Base 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Grand Base 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAND rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Grand Base 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Grand Base (GRAND) pokyčius?

Peržiūrėkite Grand Base kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Grand Base investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRANDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Grand Base mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Grand Base, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Grand Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Grand Base (GRAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grand Base (GRAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grand Base prognozes.

Peržiūrėkite Grand Base kainos prognozę dabar!

Grand Base (GRAND) Tokenomika

Supratimas apie Grand Base (GRAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Grand Base (GRAND)

Ieškote, kaip nusipirkti Grand Base? Viskas paprasta ir patogu! Grand Base lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Grand Base išteklius

Išsamesnei Grand Base analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Grand Base svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Grand Base

Kiek Grand Base(GRAND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRAND kaina USD valiuta yra 0.298USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRAND į USD kaina?
Dabartinė GRAND kaina USD valiuta yra $ 0.298. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Grand Base rinkos kapitalizacija?
GRAND rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRAND apyvartoje?
GRAND apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRAND kaina?
GRAND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRAND kaina?
GRAND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GRAND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRAND yra $ 0.00USD.
Ar GRAND kaina šiais metais kils?
GRAND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRAND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:09(UTC+8)

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius.

GRAND-į-USD skaičiuoklė

Suma

GRAND
GRAND
USD
USD

1 GRAND = 0.298 USD

Prekiauti GRAND

GRANDUSDT
$0.298
$0.298$0.298
0.00%

