Grand Base (GRAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.298. Per pastarąsias 24 valandas GRAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.298 iki aukščiausios $ 0.298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAND kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Grand Base (GRAND) rinkos informacija
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M
--
----
50,000,000
50,000,000 50,000,000
BASE
Dabartinė Grand Base rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GRAND apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90M
Grand Base (GRAND) kainos istorija USD
Stebėkite Grand Base kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ 0
0.00%
90 dienų
$ 0
0.00%
Grand Base kainos pokytis šiandien
Šiandien GRAND užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Grand Base 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Grand Base 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAND rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Grand Base 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Grand Base (GRAND) pokyčius?
GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.
Grand Base galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Grand Base investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Grand Base, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Grand Base kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Grand Base (GRAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grand Base (GRAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grand Base prognozes.
Supratimas apie Grand Base (GRAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Grand Base (GRAND)
Ieškote, kaip nusipirkti Grand Base? Viskas paprasta ir patogu! Grand Base lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.