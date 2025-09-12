Grand Base (GRAND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Grand Base kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRAND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Grand Base kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Grand Base kainos prognozė
$0.298
$0.298$0.298
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:54:49(UTC+8)

Grand Base Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Grand Base galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.298 prekybos kainą 2025 m.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Grand Base galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3129 prekybos kainą 2026 m.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRAND ateities kaina yra $ 0.328545 su 10.25% augimo norma.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRAND ateities kaina yra $ 0.344972 su 15.76% augimo norma.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.362220, o augimo norma – 21.55%.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.380331, o augimo norma – 27.63%.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Grand Base kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.619520 prekybos kainą.

Grand Base (GRAND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Grand Base kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0091 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.298
    0.00%
  • 2026
    $ 0.3129
    5.00%
  • 2027
    $ 0.328545
    10.25%
  • 2028
    $ 0.344972
    15.76%
  • 2029
    $ 0.362220
    21.55%
  • 2030
    $ 0.380331
    27.63%
  • 2031
    $ 0.399348
    34.01%
  • 2032
    $ 0.419315
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.440281
    47.75%
  • 2034
    $ 0.462295
    55.13%
  • 2035
    $ 0.485410
    62.89%
  • 2036
    $ 0.509681
    71.03%
  • 2037
    $ 0.535165
    79.59%
  • 2038
    $ 0.561923
    88.56%
  • 2039
    $ 0.590019
    97.99%
  • 2040
    $ 0.619520
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Grand Base kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.298
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.298040
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.298285
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.299224
    0.41%
Grand Base (GRAND) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GRAND kaina yra $0.298. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Grand Base (GRAND) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRAND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.298040. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Grand Base (GRAND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRAND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.298285. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Grand Base (GRAND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRAND kaina yra $0.299224. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Grand Base kainų statistika

$ 0.298
$ 0.298$ 0.298

0.00%

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00%

Naujausia GRAND kaina yra $ 0.298. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 0.00.
Be to, GRAND turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Grand Base (GRAND)

Bandote įsigyti GRAND? Dabar galite GRAND įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Grand Base ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GRAND dabar

Grand Base istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Grand Base, dabartinė Grand Base kaina yra 0.298USD. Apyvartinė Grand Base (GRAND) pasiūla yra 0.00 GRAND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.298
    $ 0.298
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.298
    $ 0.298
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 0.298
    $ 0.298
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Grand Base kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Grand Base buvo prekiaujama aukščiausia $0.298 ir žemiausia $0.298. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo GRAND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Grand Base įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad GRAND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Grand Base kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GRAND kainų istoriją

Kaip veikia Grand Base (GRAND) kainų prognozės modulis?

Grand Base Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRAND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Grand Base ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRAND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Grand Base kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRAND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRAND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Grand Base potencialą.

Kodėl GRAND kainų prognozė yra svarbi?

GRAND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRAND dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRAND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRAND kainų prognozė?
Remiantis Grand Base (GRAND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRAND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRAND 2026 m.?
1 vieneto Grand Base (GRAND) kaina šiandien yra $0.298. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRAND kaina 2027 m.?
Grand Base (GRAND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRAND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRAND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Grand Base (GRAND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRAND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Grand Base (GRAND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRAND 2030 m.?
1 vieneto Grand Base (GRAND) kaina šiandien yra $0.298. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRAND kainų prognozė 2040 metams?
Grand Base (GRAND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRAND kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:54:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.