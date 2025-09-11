Daugiau apie GPS

GPS Kainos informacija

GPS Baltoji knyga

GPS Oficiali svetainė

GPS Tokenomika

GPS Kainų prognozė

GPS Istorija

GPS pirkimo vadovas

GPSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GPS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GoPlus Security logotipas

GoPlus Security kaina(GPS)

1 GPS į USD – tiesioginė kaina:

$0.012753
$0.012753$0.012753
-3.44%1D
USD
GoPlus Security (GPS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:56:20(UTC+8)

GoPlus Security (GPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.011446
$ 0.011446$ 0.011446
24 val. žemiausia
$ 0.014471
$ 0.014471$ 0.014471
24 val. aukščiausia

$ 0.011446
$ 0.011446$ 0.011446

$ 0.014471
$ 0.014471$ 0.014471

$ 0.2201465019981962
$ 0.2201465019981962$ 0.2201465019981962

$ 0.008975404918139198
$ 0.008975404918139198$ 0.008975404918139198

+0.27%

-3.44%

+37.79%

+37.79%

GoPlus Security (GPS) realiojo laiko kaina yra $ 0.012753. Per pastarąsias 24 valandas GPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011446 iki aukščiausios $ 0.014471 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPS kaina yra $ 0.2201465019981962, o žemiausia – $ 0.008975404918139198.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPS per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – -3.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoPlus Security (GPS) rinkos informacija

No.728

$ 33.73M
$ 33.73M$ 33.73M

$ 134.31K
$ 134.31K$ 134.31K

$ 127.53M
$ 127.53M$ 127.53M

2.64B
2.64B 2.64B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.44%

BASE

Dabartinė GoPlus Security rinkos kapitalizacija yra $ 33.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.31K. GPS apyvartoje yra 2.64B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.53M

GoPlus Security (GPS) kainos istorija USD

Stebėkite GoPlus Security kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00045433-3.44%
30 dienų$ -0.00373-22.63%
60 dienų$ -0.011534-47.50%
90 dienų$ -0.010268-44.61%
GoPlus Security kainos pokytis šiandien

Šiandien GPS užfiksuotas $ -0.00045433 (-3.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GoPlus Security 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00373 (-22.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GoPlus Security 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPS rodiklis pasikeitė $ -0.011534 (-47.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GoPlus Security 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010268 (-44.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GoPlus Security (GPS) pokyčius?

Peržiūrėkite GoPlus Security kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GoPlus Security investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GPSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GoPlus Security mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GoPlus Security, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GoPlus Security kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoPlus Security (GPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoPlus Security (GPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoPlus Security prognozes.

Peržiūrėkite GoPlus Security kainos prognozę dabar!

GoPlus Security (GPS) Tokenomika

Supratimas apie GoPlus Security (GPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GoPlus Security (GPS)

Ieškote, kaip nusipirkti GoPlus Security? Viskas paprasta ir patogu! GoPlus Security lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GPS į vietos valiutas

1 GoPlus Security(GPS) į VND
335.595195
1 GoPlus Security(GPS) į AUD
A$0.01925703
1 GoPlus Security(GPS) į GBP
0.00930969
1 GoPlus Security(GPS) į EUR
0.01084005
1 GoPlus Security(GPS) į USD
$0.012753
1 GoPlus Security(GPS) į MYR
RM0.05381766
1 GoPlus Security(GPS) į TRY
0.52631631
1 GoPlus Security(GPS) į JPY
¥1.874691
1 GoPlus Security(GPS) į ARS
ARS$18.1666485
1 GoPlus Security(GPS) į RUB
1.07750097
1 GoPlus Security(GPS) į INR
1.12519719
1 GoPlus Security(GPS) į IDR
Rp209.06554032
1 GoPlus Security(GPS) į KRW
17.73712746
1 GoPlus Security(GPS) į PHP
0.72921654
1 GoPlus Security(GPS) į EGP
￡E.0.61354683
1 GoPlus Security(GPS) į BRL
R$0.0688662
1 GoPlus Security(GPS) į CAD
C$0.01759914
1 GoPlus Security(GPS) į BDT
1.5533154
1 GoPlus Security(GPS) į NGN
19.23522237
1 GoPlus Security(GPS) į COP
$50.01165468
1 GoPlus Security(GPS) į ZAR
R.0.22304997
1 GoPlus Security(GPS) į UAH
0.52644384
1 GoPlus Security(GPS) į VES
Bs1.989468
1 GoPlus Security(GPS) į CLP
$12.255633
1 GoPlus Security(GPS) į PKR
Rs3.62197953
1 GoPlus Security(GPS) į KZT
6.87488724
1 GoPlus Security(GPS) į THB
฿0.40541787
1 GoPlus Security(GPS) į TWD
NT$0.38705355
1 GoPlus Security(GPS) į AED
د.إ0.04680351
1 GoPlus Security(GPS) į CHF
Fr0.01007487
1 GoPlus Security(GPS) į HKD
HK$0.09921834
1 GoPlus Security(GPS) į AMD
֏4.87304883
1 GoPlus Security(GPS) į MAD
.د.م0.11515959
1 GoPlus Security(GPS) į MXN
$0.2372058
1 GoPlus Security(GPS) į SAR
ريال0.04782375
1 GoPlus Security(GPS) į PLN
0.04642092
1 GoPlus Security(GPS) į RON
лв0.05522049
1 GoPlus Security(GPS) į SEK
kr0.11924055
1 GoPlus Security(GPS) į BGN
лв0.02129751
1 GoPlus Security(GPS) į HUF
Ft4.28666589
1 GoPlus Security(GPS) į CZK
0.26602758
1 GoPlus Security(GPS) į KWD
د.ك0.003889665
1 GoPlus Security(GPS) į ILS
0.04233996
1 GoPlus Security(GPS) į AOA
Kz11.66784723
1 GoPlus Security(GPS) į BHD
.د.ب0.004807881
1 GoPlus Security(GPS) į BMD
$0.012753
1 GoPlus Security(GPS) į DKK
kr0.08136414
1 GoPlus Security(GPS) į HNL
L0.33425613
1 GoPlus Security(GPS) į MUR
0.58102668
1 GoPlus Security(GPS) į NAD
$0.22419774
1 GoPlus Security(GPS) į NOK
kr0.12663729
1 GoPlus Security(GPS) į NZD
$0.02142504
1 GoPlus Security(GPS) į PAB
B/.0.012753
1 GoPlus Security(GPS) į PGK
K0.05407272
1 GoPlus Security(GPS) į QAR
ر.ق0.04642092
1 GoPlus Security(GPS) į RSD
дин.1.27734048

GoPlus Security išteklius

Išsamesnei GoPlus Security analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GoPlus Security svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoPlus Security

Kiek GoPlus Security(GPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GPS kaina USD valiuta yra 0.012753USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GPS į USD kaina?
Dabartinė GPS kaina USD valiuta yra $ 0.012753. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoPlus Security rinkos kapitalizacija?
GPS rinkos kapitalizacija yra $ 33.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GPS apyvartoje?
GPS apyvartoje yra 2.64BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GPS kaina?
GPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2201465019981962USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GPS kaina?
GPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008975404918139198USD.
Kokia yra GPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GPS yra $ 134.31KUSD.
Ar GPS kaina šiais metais kils?
GPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:56:20(UTC+8)

GoPlus Security (GPS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GPS-į-USD skaičiuoklė

Suma

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.012753 USD

Prekiauti GPS

GPSUSDT
$0.012753
$0.012753$0.012753
-3.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis