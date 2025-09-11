GoPlus Security (GPS) realiojo laiko kaina yra $ 0.012753. Per pastarąsias 24 valandas GPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011446 iki aukščiausios $ 0.014471 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPS kaina yra $ 0.2201465019981962, o žemiausia – $ 0.008975404918139198.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPS per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – -3.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GoPlus Security (GPS) rinkos informacija
No.728
$ 33.73M
$ 33.73M$ 33.73M
$ 134.31K
$ 134.31K$ 134.31K
$ 127.53M
$ 127.53M$ 127.53M
2.64B
2.64B 2.64B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.44%
BASE
Dabartinė GoPlus Security rinkos kapitalizacija yra $ 33.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.31K. GPS apyvartoje yra 2.64B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.53M
GoPlus Security (GPS) kainos istorija USD
Stebėkite GoPlus Security kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00045433
-3.44%
30 dienų
$ -0.00373
-22.63%
60 dienų
$ -0.011534
-47.50%
90 dienų
$ -0.010268
-44.61%
GoPlus Security kainos pokytis šiandien
Šiandien GPS užfiksuotas $ -0.00045433 (-3.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GoPlus Security 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00373 (-22.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GoPlus Security 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPS rodiklis pasikeitė $ -0.011534 (-47.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GoPlus Security 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010268 (-44.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GoPlus Security (GPS) pokyčius?
GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.
GoPlus Security galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GoPlus Security investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GPSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GoPlus Security mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GoPlus Security, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GoPlus Security kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GoPlus Security (GPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoPlus Security (GPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoPlus Security prognozes.
Supratimas apie GoPlus Security (GPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GoPlus Security (GPS)
Ieškote, kaip nusipirkti GoPlus Security? Viskas paprasta ir patogu! GoPlus Security lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.