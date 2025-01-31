GPS

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

ReitingasNo.764

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.29%

Cirkuliuojantis kiekis2,644,952,478.632011

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.2644%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2201465019981962,2025-01-31

Mažiausia kaina0.008975404918139198,2025-09-04

Vieša blokų grandinėBASE

Loading...