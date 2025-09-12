GoPlus Security (GPS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GoPlus Security kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GPS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GoPlus Security kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GoPlus Security kainos prognozė
$0.013136
$0.013136
+4.92%
USD
Faktinis
Prognozė
GoPlus Security Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GoPlus Security galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013136 prekybos kainą 2025 m.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GoPlus Security galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013792 prekybos kainą 2026 m.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GPS ateities kaina yra $ 0.014482 su 10.25% augimo norma.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GPS ateities kaina yra $ 0.015206 su 15.76% augimo norma.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.015966, o augimo norma – 21.55%.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.016765, o augimo norma – 27.63%.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GoPlus Security kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.027308 prekybos kainą.

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GoPlus Security kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.044483 prekybos kainą.

Trumpalaikės GoPlus Security kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

GoPlus Security (GPS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GPS kaina yra $0.013136. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GoPlus Security (GPS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GPS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013137. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GoPlus Security (GPS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GPS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013148. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GoPlus Security (GPS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GPS kaina yra $0.013189. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GoPlus Security kainų statistika

$ 0.013136
$ 0.013136

+4.92%

$ 34.83M
$ 34.83M

2.64B
2.64B

$ 183.73K
$ 183.73K

--

Naujausia GPS kaina yra $ 0.013136. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.92%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 183.73K.
Be to, GPS turi 2.64B apyvartą ir $ 34.83M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GoPlus Security (GPS)

Bandote įsigyti GPS? Dabar galite GPS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GoPlus Security ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GPS dabar

GoPlus Security istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GoPlus Security, dabartinė GoPlus Security kaina yra 0.013167USD. Apyvartinė GoPlus Security (GPS) pasiūla yra 0.00 GPS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34.83M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000503
    $ 0.014708
    $ 0.012251
  • 7 dienos
    0.28%
    $ 0.002843
    $ 0.020954
    $ 0.009951
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.002858
    $ 0.020954
    $ 0.009012
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GoPlus Security kaina pasikeitė $0.000503, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GoPlus Security buvo prekiaujama aukščiausia $0.020954 ir žemiausia $0.009951. Kainos pokytis buvo 0.28%. Ši naujausia tendencija parodo GPS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GoPlus Security įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002858 vertę. Tai rodo, kad GPS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GoPlus Security kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GPS kainų istoriją

Kaip veikia GoPlus Security (GPS) kainų prognozės modulis?

GoPlus Security Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GPS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GoPlus Security ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GPS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GoPlus Security kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GPS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GPS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GoPlus Security potencialą.

Kodėl GPS kainų prognozė yra svarbi?

GPS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GPS dabar?
Pagal jūsų prognozes, GPS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GPS kainų prognozė?
Remiantis GoPlus Security (GPS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GPS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GPS 2026 m.?
1 vieneto GoPlus Security (GPS) kaina šiandien yra $0.013136. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GPS kaina 2027 m.?
GoPlus Security (GPS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GPS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GPS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GoPlus Security (GPS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GPS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GoPlus Security (GPS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GPS 2030 m.?
1 vieneto GoPlus Security (GPS) kaina šiandien yra $0.013136. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GPS kainų prognozė 2040 metams?
GoPlus Security (GPS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GPS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.