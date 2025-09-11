Daugiau apie GOMINING

GoMining kaina(GOMINING)

$0.5141
+0.58%1D
GoMining (GOMINING) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

GoMining (GOMINING) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.19%

+0.58%

-0.24%

-0.24%

GoMining (GOMINING) realiojo laiko kaina yra $ 0.514. Per pastarąsias 24 valandas GOMINING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5047 iki aukščiausios $ 0.5148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOMINING kaina yra $ 0.7015555268551232, o žemiausia – $ 0.03591792142928664.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOMINING per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoMining (GOMINING) rinkos informacija

No.235

99.10%

ETH

Dabartinė GoMining rinkos kapitalizacija yra $ 209.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 327.36K. GOMINING apyvartoje yra 407.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 410841252.30112106. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 211.17M

GoMining (GOMINING) kainos istorija USD

Stebėkite GoMining kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002965+0.58%
30 dienų$ -0.025-4.64%
60 dienų$ +0.0819+18.95%
90 dienų$ +0.1173+29.56%
GoMining kainos pokytis šiandien

Šiandien GOMINING užfiksuotas $ +0.002965 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GoMining 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.025 (-4.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GoMining 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOMINING rodiklis pasikeitė $ +0.0819 (+18.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GoMining 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1173 (+29.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GoMining (GOMINING) pokyčius?

Peržiūrėkite GoMining kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GoMining (GOMINING)

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

GoMining galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GoMining investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOMININGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GoMining mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GoMining, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GoMining kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoMining (GOMINING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoMining (GOMINING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoMining prognozes.

Peržiūrėkite GoMining kainos prognozę dabar!

GoMining (GOMINING) Tokenomika

Supratimas apie GoMining (GOMINING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOMININGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GoMining (GOMINING)

Ieškote, kaip nusipirkti GoMining? Viskas paprasta ir patogu! GoMining lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOMINING į vietos valiutas

GoMining išteklius

Išsamesnei GoMining analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GoMining svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoMining

Kiek GoMining(GOMINING) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOMINING kaina USD valiuta yra 0.514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOMINING į USD kaina?
Dabartinė GOMINING kaina USD valiuta yra $ 0.514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoMining rinkos kapitalizacija?
GOMINING rinkos kapitalizacija yra $ 209.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOMINING apyvartoje?
GOMINING apyvartoje yra 407.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOMINING kaina?
GOMINING pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7015555268551232USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOMINING kaina?
GOMINING pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03591792142928664USD.
Kokia yra GOMINING prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOMINING yra $ 327.36KUSD.
Ar GOMINING kaina šiais metais kils?
GOMINING šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOMINING kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

GoMining (GOMINING) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

