Gains Network logotipas

Gains Network kaina(GNS)

1 GNS į USD – tiesioginė kaina:

$2,356
$2,356$2,356
+0,94%1D
USD
Gains Network (GNS) kainos grafikas realiu laiku
Gains Network (GNS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2,272
$ 2,272$ 2,272
24 val. žemiausia
$ 2,366
$ 2,366$ 2,366
24 val. aukščiausia

$ 2,272
$ 2,272$ 2,272

$ 2,366
$ 2,366$ 2,366

$ 12,453064144724843
$ 12,453064144724843$ 12,453064144724843

$ 0,25898651506436027
$ 0,25898651506436027$ 0,25898651506436027

+0,16%

+0,94%

+6,79%

+6,79%

Gains Network (GNS) realiojo laiko kaina yra $ 2,357. Per pastarąsias 24 valandas GNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 2,272 iki aukščiausios $ 2,366 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNS kaina yra $ 12,453064144724843, o žemiausia – $ 0,25898651506436027.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNS per pastarąją valandą pasikeitė +0,16%, per 24 valandas – +0,94%, o per pastarąsias 7 dienas – +6,79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gains Network (GNS) rinkos informacija

$ 66,29M
$ 66,29M$ 66,29M

$ 111,55K
$ 111,55K$ 111,55K

$ 66,29M
$ 66,29M$ 66,29M

28,12M
28,12M 28,12M

28 122 746,25361442
28 122 746,25361442 28 122 746,25361442

MATIC

Dabartinė Gains Network rinkos kapitalizacija yra $ 66,29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111,55K. GNS apyvartoje yra 28,12M vienetų, o bendras kiekis siekia 28122746.25361442. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66,29M

Gains Network (GNS) kainos istorija USD

Stebėkite Gains Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0,02194+0,94%
30 dienų$ +0,328+16,16%
60 dienų$ +0,502+27,06%
90 dienų$ +1,215+106,39%
Gains Network kainos pokytis šiandien

Šiandien GNS užfiksuotas $ +0,02194 (+0,94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gains Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,328 (+16,16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gains Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GNS rodiklis pasikeitė $ +0,502 (+27,06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gains Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1,215 (+106,39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gains Network (GNS) pokyčius?

Peržiūrėkite Gains Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gains Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Gains Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gains Network (GNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gains Network (GNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gains Network prognozes.

Gains Network (GNS) Tokenomika

Supratimas apie Gains Network (GNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gains Network (GNS)

GNS į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gains Network

Kiek Gains Network(GNS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GNS kaina USD valiuta yra 2,357USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GNS į USD kaina?
Dabartinė GNS kaina USD valiuta yra $ 2,357. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gains Network rinkos kapitalizacija?
GNS rinkos kapitalizacija yra $ 66,29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GNS apyvartoje?
GNS apyvartoje yra 28,12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GNS kaina?
GNS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12,453064144724843USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GNS kaina?
GNS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,25898651506436027USD.
Kokia yra GNS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GNS yra $ 111,55KUSD.
Ar GNS kaina šiais metais kils?
GNS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GNS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

