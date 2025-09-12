Gains Network (GNS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gains Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GNS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gains Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gains Network kainos prognozė
$2.402
+2.21%
USD
Faktinis
Prognozė
Gains Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gains Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.402 prekybos kainą 2025 m.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gains Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.5221 prekybos kainą 2026 m.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GNS ateities kaina yra $ 2.6482 su 10.25% augimo norma.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GNS ateities kaina yra $ 2.7806 su 15.76% augimo norma.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.9196, o augimo norma – 21.55%.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.0656, o augimo norma – 27.63%.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gains Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.9935 prekybos kainą.

Gains Network (GNS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gains Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.1340 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.402
    0.00%
  • 2026
    $ 2.5221
    5.00%
  • 2027
    $ 2.6482
    10.25%
  • 2028
    $ 2.7806
    15.76%
  • 2029
    $ 2.9196
    21.55%
  • 2030
    $ 3.0656
    27.63%
  • 2031
    $ 3.2189
    34.01%
  • 2032
    $ 3.3798
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.5488
    47.75%
  • 2034
    $ 3.7262
    55.13%
  • 2035
    $ 3.9126
    62.89%
  • 2036
    $ 4.1082
    71.03%
  • 2037
    $ 4.3136
    79.59%
  • 2038
    $ 4.5293
    88.56%
  • 2039
    $ 4.7557
    97.99%
  • 2040
    $ 4.9935
    107.89%
Trumpalaikės Gains Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.402
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.4023
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.4043
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.4118
    0.41%
Gains Network (GNS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GNS kaina yra $2.402. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gains Network (GNS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GNS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.4023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gains Network (GNS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GNS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.4043. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gains Network (GNS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GNS kaina yra $2.4118. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gains Network kainų statistika

$ 2.402
+2.21%

$ 67.52M
28.11M
$ 112.33K
--

Naujausia GNS kaina yra $ 2.402. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.21%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 112.33K.
Be to, GNS turi 28.11M apyvartą ir $ 67.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Gains Network (GNS)

Bandote įsigyti GNS? Dabar galite GNS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Gains Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GNS dabar

Gains Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gains Network, dabartinė Gains Network kaina yra 2.402USD. Apyvartinė Gains Network (GNS) pasiūla yra 0.00 GNS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $67.52M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.034000
    $ 2.409
    $ 2.339
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.185000
    $ 2.409
    $ 2.155
  • 30 dienų
    0.13%
    $ 0.272000
    $ 2.409
    $ 1.954
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gains Network kaina pasikeitė $0.034000, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gains Network buvo prekiaujama aukščiausia $2.409 ir žemiausia $2.155. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo GNS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gains Network įvyko 0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.272000 vertę. Tai rodo, kad GNS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Gains Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GNS kainų istoriją

Kaip veikia Gains Network (GNS) kainų prognozės modulis?

Gains Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GNS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gains Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GNS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gains Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GNS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GNS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gains Network potencialą.

Kodėl GNS kainų prognozė yra svarbi?

GNS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GNS dabar?
Pagal jūsų prognozes, GNS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GNS kainų prognozė?
Remiantis Gains Network (GNS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GNS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GNS 2026 m.?
1 vieneto Gains Network (GNS) kaina šiandien yra $2.402. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GNS kaina 2027 m.?
Gains Network (GNS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GNS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GNS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gains Network (GNS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GNS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gains Network (GNS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GNS 2030 m.?
1 vieneto Gains Network (GNS) kaina šiandien yra $2.402. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GNS kainų prognozė 2040 metams?
Gains Network (GNS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GNS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.