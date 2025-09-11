Daugiau apie GMX

GMX kaina(GMX)

1 GMX į USD – tiesioginė kaina:

$14.86
-0.86%1D
USD
GMX (GMX) kainos grafikas realiu laiku
GMX (GMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 14.58
$ 14.58$ 14.58
24 val. žemiausia
$ 15.09
$ 15.09$ 15.09
24 val. aukščiausia

$ 14.58
$ 14.58$ 14.58

$ 15.09
$ 15.09$ 15.09

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 9.628528383979246
$ 9.628528383979246$ 9.628528383979246

+0.06%

-0.86%

+0.81%

+0.81%

GMX (GMX) realiojo laiko kaina yra $ 14.86. Per pastarąsias 24 valandas GMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.58 iki aukščiausios $ 15.09 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMX kaina yra $ 90.88797255032739, o žemiausia – $ 9.628528383979246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMX per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GMX (GMX) rinkos informacija

No.280

$ 152.91M
$ 152.91M$ 152.91M

$ 620.04K
$ 620.04K$ 620.04K

$ 196.90M
$ 196.90M$ 196.90M

10.29M
10.29M 10.29M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,290,232.38056196
10,290,232.38056196 10,290,232.38056196

77.66%

ARB

Dabartinė GMX rinkos kapitalizacija yra $ 152.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 620.04K. GMX apyvartoje yra 10.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 10290232.38056196. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 196.90M

GMX (GMX) kainos istorija USD

Stebėkite GMX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.1289-0.86%
30 dienų$ -1.93-11.50%
60 dienų$ +2.05+16.00%
90 dienų$ -0.1-0.67%
GMX kainos pokytis šiandien

Šiandien GMX užfiksuotas $ -0.1289 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GMX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.93 (-11.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GMX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMX rodiklis pasikeitė $ +2.05 (+16.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GMX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1 (-0.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GMX (GMX) pokyčius?

Peržiūrėkite GMX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GMX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GMXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GMX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GMX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GMX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GMX (GMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GMX (GMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GMX prognozes.

Peržiūrėkite GMX kainos prognozę dabar!

GMX (GMX) Tokenomika

Supratimas apie GMX (GMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GMX (GMX)

Ieškote, kaip nusipirkti GMX? Viskas paprasta ir patogu! GMX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GMX į vietos valiutas

GMX išteklius

Išsamesnei GMX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GMX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GMX

Kiek GMX(GMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMX kaina USD valiuta yra 14.86USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMX į USD kaina?
Dabartinė GMX kaina USD valiuta yra $ 14.86. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GMX rinkos kapitalizacija?
GMX rinkos kapitalizacija yra $ 152.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMX apyvartoje?
GMX apyvartoje yra 10.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMX kaina?
GMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 90.88797255032739USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMX kaina?
GMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 9.628528383979246USD.
Kokia yra GMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMX yra $ 620.04KUSD.
Ar GMX kaina šiais metais kils?
GMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GMX (GMX) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

