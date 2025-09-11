Daugiau apie GAG

GAG Kainos informacija

GAG Baltoji knyga

GAG Oficiali svetainė

GAG Tokenomika

GAG Kainų prognozė

GAG Istorija

GAG pirkimo vadovas

GAGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GAG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GAG Token logotipas

GAG Token kaina(GAG)

1 GAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.006837
$0.006837$0.006837
+0.58%1D
USD
GAG Token (GAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:21:26(UTC+8)

GAG Token (GAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00676
$ 0.00676$ 0.00676
24 val. žemiausia
$ 0.006926
$ 0.006926$ 0.006926
24 val. aukščiausia

$ 0.00676
$ 0.00676$ 0.00676

$ 0.006926
$ 0.006926$ 0.006926

--
----

--
----

-0.43%

+0.58%

-3.03%

-3.03%

GAG Token (GAG) realiojo laiko kaina yra $ 0.006837. Per pastarąsias 24 valandas GAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00676 iki aukščiausios $ 0.006926 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAG kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAG per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GAG Token (GAG) rinkos informacija

--
----

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

$ 451.24K
$ 451.24K$ 451.24K

--
----

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

Dabartinė GAG Token rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.76K. GAG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 66000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 451.24K

GAG Token (GAG) kainos istorija USD

Stebėkite GAG Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003943+0.58%
30 dienų$ -0.000103-1.49%
60 dienų$ -0.001213-15.07%
90 dienų$ -0.013163-65.82%
GAG Token kainos pokytis šiandien

Šiandien GAG užfiksuotas $ +0.00003943 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GAG Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000103 (-1.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GAG Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAG rodiklis pasikeitė $ -0.001213 (-15.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GAG Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.013163 (-65.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GAG Token (GAG) pokyčius?

Peržiūrėkite GAG Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GAG Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GAG Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GAG Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GAG Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GAG Token (GAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAG Token (GAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAG Token prognozes.

Peržiūrėkite GAG Token kainos prognozę dabar!

GAG Token (GAG) Tokenomika

Supratimas apie GAG Token (GAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GAG Token (GAG)

Ieškote, kaip nusipirkti GAG Token? Viskas paprasta ir patogu! GAG Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAG į vietos valiutas

1 GAG Token(GAG) į VND
179.915655
1 GAG Token(GAG) į AUD
A$0.01032387
1 GAG Token(GAG) į GBP
0.00499101
1 GAG Token(GAG) į EUR
0.00581145
1 GAG Token(GAG) į USD
$0.006837
1 GAG Token(GAG) į MYR
RM0.02885214
1 GAG Token(GAG) į TRY
0.28229973
1 GAG Token(GAG) į JPY
¥1.005039
1 GAG Token(GAG) į ARS
ARS$9.7393065
1 GAG Token(GAG) į RUB
0.58415328
1 GAG Token(GAG) į INR
0.60350199
1 GAG Token(GAG) į IDR
Rp112.08194928
1 GAG Token(GAG) į KRW
9.52223175
1 GAG Token(GAG) į PHP
0.39134988
1 GAG Token(GAG) į EGP
￡E.0.32947503
1 GAG Token(GAG) į BRL
R$0.0369198
1 GAG Token(GAG) į CAD
C$0.00943506
1 GAG Token(GAG) į BDT
0.8327466
1 GAG Token(GAG) į NGN
10.31217873
1 GAG Token(GAG) į COP
$26.81170572
1 GAG Token(GAG) į ZAR
R.0.11978424
1 GAG Token(GAG) į UAH
0.28223136
1 GAG Token(GAG) į VES
Bs1.066572
1 GAG Token(GAG) į CLP
$6.570357
1 GAG Token(GAG) į PKR
Rs1.94177637
1 GAG Token(GAG) į KZT
3.68568996
1 GAG Token(GAG) į THB
฿0.21755334
1 GAG Token(GAG) į TWD
NT$0.20729784
1 GAG Token(GAG) į AED
د.إ0.02509179
1 GAG Token(GAG) į CHF
Fr0.00540123
1 GAG Token(GAG) į HKD
HK$0.05319186
1 GAG Token(GAG) į AMD
֏2.61248607
1 GAG Token(GAG) į MAD
.د.م0.06173811
1 GAG Token(GAG) į MXN
$0.12730494
1 GAG Token(GAG) į SAR
ريال0.02563875
1 GAG Token(GAG) į PLN
0.02488668
1 GAG Token(GAG) į RON
лв0.02960421
1 GAG Token(GAG) į SEK
kr0.06399432
1 GAG Token(GAG) į BGN
лв0.01141779
1 GAG Token(GAG) į HUF
Ft2.30044539
1 GAG Token(GAG) į CZK
0.14275656
1 GAG Token(GAG) į KWD
د.ك0.002085285
1 GAG Token(GAG) į ILS
0.02269884
1 GAG Token(GAG) į AOA
Kz6.23240409
1 GAG Token(GAG) į BHD
.د.ب0.002577549
1 GAG Token(GAG) į BMD
$0.006837
1 GAG Token(GAG) į DKK
kr0.04362006
1 GAG Token(GAG) į HNL
L0.17919777
1 GAG Token(GAG) į MUR
0.31149372
1 GAG Token(GAG) į NAD
$0.12019446
1 GAG Token(GAG) į NOK
kr0.06789141
1 GAG Token(GAG) į NZD
$0.01148616
1 GAG Token(GAG) į PAB
B/.0.006837
1 GAG Token(GAG) į PGK
K0.02898888
1 GAG Token(GAG) į QAR
ر.ق0.02488668
1 GAG Token(GAG) į RSD
дин.0.68499903

GAG Token išteklius

Išsamesnei GAG Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GAG Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GAG Token

Kiek GAG Token(GAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAG kaina USD valiuta yra 0.006837USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAG į USD kaina?
Dabartinė GAG kaina USD valiuta yra $ 0.006837. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GAG Token rinkos kapitalizacija?
GAG rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAG apyvartoje?
GAG apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAG kaina?
GAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAG kaina?
GAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAG yra $ 11.76KUSD.
Ar GAG kaina šiais metais kils?
GAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:21:26(UTC+8)

GAG Token (GAG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GAG-į-USD skaičiuoklė

Suma

GAG
GAG
USD
USD

1 GAG = 0.006837 USD

Prekiauti GAG

GAGUSDT
$0.006837
$0.006837$0.006837
+0.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis