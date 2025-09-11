Daugiau apie FUSE

Fuse Network kaina(FUSE)

$0.010411
-0.59%1D
USD
Fuse Network (FUSE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:55:05(UTC+8)

Fuse Network (FUSE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.15%

-0.59%

-1.65%

-1.65%

Fuse Network (FUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.010411. Per pastarąsias 24 valandas FUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01016 iki aukščiausios $ 0.010827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUSE kaina yra $ 2.137374549302839, o žemiausia – $ 0.009535212978958053.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fuse Network (FUSE) rinkos informacija

No.1814

ETH

Dabartinė Fuse Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.23K. FUSE apyvartoje yra 219.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 386996936.48103. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.03M

Fuse Network (FUSE) kainos istorija USD

Stebėkite Fuse Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00006179-0.59%
30 dienų$ -0.000687-6.20%
60 dienų$ +0.000225+2.20%
90 dienų$ -0.000149-1.42%
Fuse Network kainos pokytis šiandien

Šiandien FUSE užfiksuotas $ -0.00006179 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fuse Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000687 (-6.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fuse Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUSE rodiklis pasikeitė $ +0.000225 (+2.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fuse Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000149 (-1.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fuse Network (FUSE) pokyčius?

Peržiūrėkite Fuse Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fuse Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUSEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fuse Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fuse Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fuse Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fuse Network (FUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fuse Network (FUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fuse Network prognozes.

Peržiūrėkite Fuse Network kainos prognozę dabar!

Fuse Network (FUSE) Tokenomika

Supratimas apie Fuse Network (FUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fuse Network (FUSE)

Ieškote, kaip nusipirkti Fuse Network? Viskas paprasta ir patogu! Fuse Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUSE į vietos valiutas

1 Fuse Network(FUSE) į VND
273.965465
1 Fuse Network(FUSE) į AUD
A$0.01572061
1 Fuse Network(FUSE) į GBP
0.00760003
1 Fuse Network(FUSE) į EUR
0.00884935
1 Fuse Network(FUSE) į USD
$0.010411
1 Fuse Network(FUSE) į MYR
RM0.04393442
1 Fuse Network(FUSE) į TRY
0.42976608
1 Fuse Network(FUSE) į JPY
¥1.530417
1 Fuse Network(FUSE) į ARS
ARS$14.8304695
1 Fuse Network(FUSE) į RUB
0.8797295
1 Fuse Network(FUSE) į INR
0.9172091
1 Fuse Network(FUSE) į IDR
Rp170.67210384
1 Fuse Network(FUSE) į KRW
14.47982702
1 Fuse Network(FUSE) į PHP
0.59519687
1 Fuse Network(FUSE) į EGP
￡E.0.50066499
1 Fuse Network(FUSE) į BRL
R$0.0562194
1 Fuse Network(FUSE) į CAD
C$0.01436718
1 Fuse Network(FUSE) į BDT
1.2680598
1 Fuse Network(FUSE) į NGN
15.72654427
1 Fuse Network(FUSE) į COP
$40.82736116
1 Fuse Network(FUSE) į ZAR
R.0.18208839
1 Fuse Network(FUSE) į UAH
0.42976608
1 Fuse Network(FUSE) į VES
Bs1.624116
1 Fuse Network(FUSE) į CLP
$10.004971
1 Fuse Network(FUSE) į PKR
Rs2.95682811
1 Fuse Network(FUSE) į KZT
5.61236188
1 Fuse Network(FUSE) į THB
฿0.3310698
1 Fuse Network(FUSE) į TWD
NT$0.31555741
1 Fuse Network(FUSE) į AED
د.إ0.03820837
1 Fuse Network(FUSE) į CHF
Fr0.00822469
1 Fuse Network(FUSE) į HKD
HK$0.08099758
1 Fuse Network(FUSE) į AMD
֏3.97814721
1 Fuse Network(FUSE) į MAD
.د.م0.09401133
1 Fuse Network(FUSE) į MXN
$0.19354049
1 Fuse Network(FUSE) į SAR
ريال0.03904125
1 Fuse Network(FUSE) į PLN
0.03789604
1 Fuse Network(FUSE) į RON
лв0.04507963
1 Fuse Network(FUSE) į SEK
kr0.09723874
1 Fuse Network(FUSE) į BGN
лв0.01738637
1 Fuse Network(FUSE) į HUF
Ft3.49830422
1 Fuse Network(FUSE) į CZK
0.21717346
1 Fuse Network(FUSE) į KWD
د.ك0.003175355
1 Fuse Network(FUSE) į ILS
0.03456452
1 Fuse Network(FUSE) į AOA
Kz9.52512801
1 Fuse Network(FUSE) į BHD
.د.ب0.003924947
1 Fuse Network(FUSE) į BMD
$0.010411
1 Fuse Network(FUSE) į DKK
kr0.06642218
1 Fuse Network(FUSE) į HNL
L0.27287231
1 Fuse Network(FUSE) į MUR
0.4737005
1 Fuse Network(FUSE) į NAD
$0.18302538
1 Fuse Network(FUSE) į NOK
kr0.10338123
1 Fuse Network(FUSE) į NZD
$0.01749048
1 Fuse Network(FUSE) į PAB
B/.0.010411
1 Fuse Network(FUSE) į PGK
K0.04414264
1 Fuse Network(FUSE) į QAR
ر.ق0.03789604
1 Fuse Network(FUSE) į RSD
дин.1.04266165

Fuse Network išteklius

Išsamesnei Fuse Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fuse Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fuse Network

Kiek Fuse Network(FUSE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUSE kaina USD valiuta yra 0.010411USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUSE į USD kaina?
Dabartinė FUSE kaina USD valiuta yra $ 0.010411. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fuse Network rinkos kapitalizacija?
FUSE rinkos kapitalizacija yra $ 2.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUSE apyvartoje?
FUSE apyvartoje yra 219.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUSE kaina?
FUSE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.137374549302839USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUSE kaina?
FUSE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009535212978958053USD.
Kokia yra FUSE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUSE yra $ 57.23KUSD.
Ar FUSE kaina šiais metais kils?
FUSE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUSE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:55:05(UTC+8)

Fuse Network (FUSE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

