Fuse Network (FUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.010411. Per pastarąsias 24 valandas FUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01016 iki aukščiausios $ 0.010827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUSE kaina yra $ 2.137374549302839, o žemiausia – $ 0.009535212978958053.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Fuse Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.23K. FUSE apyvartoje yra 219.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 386996936.48103. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.03M
Stebėkite Fuse Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00006179
|-0.59%
|30 dienų
|$ -0.000687
|-6.20%
|60 dienų
|$ +0.000225
|+2.20%
|90 dienų
|$ -0.000149
|-1.42%
Šiandien FUSE užfiksuotas $ -0.00006179 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000687 (-6.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUSE rodiklis pasikeitė $ +0.000225 (+2.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000149 (-1.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fuse Network (FUSE) pokyčius?
Peržiūrėkite Fuse Network kainų istorijos puslapį dabar.
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
Fuse Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fuse Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti FUSEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fuse Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fuse Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos Fuse Network (FUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fuse Network (FUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fuse Network prognozes.
Peržiūrėkite Fuse Network kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Fuse Network (FUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Fuse Network? Viskas paprasta ir patogu! Fuse Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei Fuse Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
