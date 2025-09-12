Fuse Network (FUSE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fuse Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FUSE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fuse Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fuse Network kainos prognozė
$0.010372
+1.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:01:50(UTC+8)

Fuse Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fuse Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010372 prekybos kainą 2025 m.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fuse Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010890 prekybos kainą 2026 m.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FUSE ateities kaina yra $ 0.011435 su 10.25% augimo norma.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FUSE ateities kaina yra $ 0.012006 su 15.76% augimo norma.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FUSE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012607, o augimo norma – 21.55%.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FUSE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013237, o augimo norma – 27.63%.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fuse Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021562 prekybos kainą.

Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fuse Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.035123 prekybos kainą.

Trumpalaikės Fuse Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.010372
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010373
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010381
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010414
    0.41%
Fuse Network (FUSE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FUSE kaina yra $0.010372. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fuse Network (FUSE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FUSE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010373. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fuse Network (FUSE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FUSE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010381. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fuse Network (FUSE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FUSE kaina yra $0.010414. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fuse Network kainų statistika

$ 0.010372
+1.83%

$ 2.28M
219.88M
$ 59.38K
--

Naujausia FUSE kaina yra $ 0.010372. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.38K.
Be to, FUSE turi 219.88M apyvartą ir $ 2.28M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Fuse Network (FUSE)

Bandote įsigyti FUSE? Dabar galite FUSE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Fuse Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FUSE dabar

Fuse Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fuse Network, dabartinė Fuse Network kaina yra 0.010372USD. Apyvartinė Fuse Network (FUSE) pasiūla yra 0.00 FUSE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.28M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000203
    $ 0.010633
    $ 0.010127
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000233
    $ 0.010999
    $ 0.010064
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.000756
    $ 0.01342
    $ 0.009957
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fuse Network kaina pasikeitė $0.000203, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fuse Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.010999 ir žemiausia $0.010064. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo FUSE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fuse Network įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000756 vertę. Tai rodo, kad FUSE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Fuse Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FUSE kainų istoriją

Kaip veikia Fuse Network (FUSE) kainų prognozės modulis?

Fuse Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FUSE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fuse Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FUSE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fuse Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FUSE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FUSE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fuse Network potencialą.

Kodėl FUSE kainų prognozė yra svarbi?

FUSE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FUSE dabar?
Pagal jūsų prognozes, FUSE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FUSE kainų prognozė?
Remiantis Fuse Network (FUSE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FUSE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FUSE 2026 m.?
1 vieneto Fuse Network (FUSE) kaina šiandien yra $0.010372. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FUSE kaina 2027 m.?
Fuse Network (FUSE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FUSE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FUSE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fuse Network (FUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FUSE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fuse Network (FUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FUSE 2030 m.?
1 vieneto Fuse Network (FUSE) kaina šiandien yra $0.010372. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FUSE kainų prognozė 2040 metams?
Fuse Network (FUSE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FUSE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:01:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.